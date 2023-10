RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La striscia viola! Diretta gol live score (9^ giornata, 23 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: LA STRISCIA VIOLA

Parlando dei risultati di Serie A è inevitabile porre l’attenzione sulla Fiorentina, e sulla sua bellissima striscia. Era dai tempi di Paulo Sousa che i viola non si trovavano così in alto in classifica: quella Fiorentina aveva in campo Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic, aveva vinto 4-1 a San Siro contro l’Inter ed era arrivata in vetta al campionato, questa entra nella nona giornata con il terzo posto condiviso con la Juventus ma, alla terza stagione come allenatore, Vincenzo Italiano sembra finalmente aver trovato la formula giusta per far girare una squadra che ha parecchio talento e sta finalmente trovando anche concretezza, pur confermando qualche problema strutturale.

Ad ogni modo, dopo la scoppola rimediata dall’Inter (0-4), la Fiorentina non ha più perso incamerando quattro vittorie e un pareggio (a Frosinone): ha battuto Atalanta e Napoli espugnando il Maradona, in tre casi ha segnato tre gol e il suo attacco, in tutti risultati di Serie A di questa stagione, ha prodotto la bellezza di 18 gol. Certo la difesa potrebbe fare meglio (11 reti incassate) e nel girone di andata bisogna ancora affrontare Lazio, Milan e Roma in trasferta e Juventus in casa; forse dopo queste partite scopriremo qualcosa in più ma per adesso la Fiorentina sta davvero volando. (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A chiudono il programma della nona giornata con i due posticipi: lunedì 23 ottobre sono previste infatti Udinese Lecce, che si gioca alle ore 18:30, e Fiorentina Empoli che va in scena alle ore 20:45. Due partite diverse, sia per classifica che per temi che eventualmente arriveranno dai campi: alla Dacia Arena l’Udinese non può davvero più sbagliare, va ancora alla ricerca della prima vittoria e affronta un Lecce che invece è partito a mille, ha poi perso qualche punto lungo la strada ma è entrato nella nona giornata con il settimo posto in classifica, un risultato francamente insperato.

Al Franchi invece il derby toscano è sempre affascinante, ma oggi ancora di più: l’Empoli è in zona retrocessione, ha già cambiato allenatore e ha bisogno di aumentare i giri del motore, la Fiorentina invece sta volando e in questo momento, per quanto possa essere prematuro e relativo dirlo a fine ottobre, può davvero competere per lo scudetto come ai tempi della prima stagione di Paulo Sousa. Dunque i risultati di Serie A per questa nona giornata sono interessanti, anche perché definiranno la classifica al termine di questo turno; tra poche ore vedremo cosa succederà nei posticipi…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini a un’altra serata dedicata ai risultati di Serie A. Due posticipi come già detto molto intriganti, con due squadre coinvolte nella corsa per non retrocedere: l’Empoli ha iniziato il campionato malissimo, ha dovuto salutare Paolo Zanetti che aveva zero punti e zero gol segnati e con Aurelio Andreazoli sono arrivati i primi punti in stagione, questa sera l’Empoli potrebbe anche scavalcare o agganciare l’Udinese in classifica ma per farlo deve necessariamente uscire dal Franchi almeno con un pareggio, e appunto non sarà facile perché la Fiorentina in questo momento è la squadra più in forma della Serie A.

L’Udinese sapeva di non poter replicare lo straordinario avvio del passato campionato: un punto in due giornate e poi sei vittorie consecutive che avevano portato in dote un tesoretto determinante per la salvezza, facendo sognare posizioni europee che poi, nel corso della stagione, non sono mai state contemplate. Il problema è che la squadra, rinnovata, ha faticato e fatica a carburare: da valutare il rientro di Gerard Deulofeu, ma sembra che questa Udinese abbia qualcosa in meno rispetto a quella passata e dunque nei risultati di Serie A dovrà sudare parecchio per confermarsi nella massima serie…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 9^ GIORNATA

Ore 18:30 Udinese Lecce

Ore 20:45 Fiorentina Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 22

Milan 21

Juventus 20

Fiorentina, Napoli 17

Atalanta 16

Bologna, Roma 14

Lazio 13

Lecce, Monza, Frosinone 12

Sassuolo 10

Torino 9

Genoa, Verona 8

Udinese 5

Empoli, Salernitana 4

Cagliari 3











