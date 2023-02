Rosanna Banfi “mamma Lucia Zagaria non amava film comici”/ “Sempre accanto a papà”

Rosanna Banfi e il ricordo della madre, Lucia Zagaria, morta il 22 febbraio 2023 dopo 70 anni al fianco di Lino Banfi. “Non è stata mai gelosa delle bellissime donne che hanno lavorato con mio padre, ha sempre avuto piena fiducia – svela al quotidiano La Stampa – Mai una lite per quel motivo. Il lavoro veniva innanzitutto e la serietà ne era la logica conseguenza. Mamma lo sapeva benissimo”.

Lettera Papa Francesco a Lino Banfi/ "Raccogli eredità e bontà di tua moglie Lucia"

Di mamma Lucia Lagrasta-Zagaria, Rosanna Banfi vuole ricordare che “era il perno e tutto girava attorno a lei. Piccolina, minuta ma con una forza incredibile. Quando è stata male ci siamo tutti sentiti mancare la terra sotto i piedi”. E racconta anche un curioso aneddoto sulla sua famiglia: “per assurdo a mia madre i film comici non piacevano. Non li andava a vedere. Solo quelli di papà, per affetto. Diciamo che negli anni Settanta non è che ha proprio girato pellicole da Oscar anche se la gente poi li gradiva. A mamma piacevano quelli che avevano un tocco melanconico”. Lino Banfi e Lucia Zagaria si erano conosciuti “al paese, Canosa di Puglia. Mamma aveva 14 anni e papà 16. Lui la fermò per strada dicendole ‘Signorina, le posso parlare?’. Lei niente, testa bassa e passo veloce, erano gli Anni 50 non si usava dare confidenza”.

Lucia Zagaria, i funerali della moglie di Lino Banfi/ "Così piccola ma molto potente"

Rosanna Banfi: “mamma fuggì con papà Lino Banfi, era sempre al suo fianco e un passo indietro”

Rosanna Banfi, raggiunta da La Stampa, parla dei “settant’anni di vita insieme” dei genitori, Lino Banfi e Lucia Zagaria. Per lui “aveva lasciato il lavoro, aveva un negozio che andava bene ma niente, contro il volere della famiglia che non voleva come genero un attore scapestrato, mamma si fidanzò con papà e fuggì con lui. Lei lo ripeteva sempre, fuggita senza essere incinta”. In seguito, racconta che “vennero a Roma a fare la fame tutti e due. Insieme si sono vissuti la gavetta di papà, tutto il periodo dell’avanspettacolo a due lire. Ma le posso assicurare una cosa: papà non avrebbe fatto la carriera che ha fatto senza mia madre. Sempre al suo fianco e sempre un passo indietro”.

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi/ La figlia Rosanna: "Andata via serenamente. È finalmente libera"

Della madre Lucia Zagaria, Rosanna Banfi ricorda che “era dedita alla famiglia, aveva preso la patente tardi proprio per poterci accompagnare ovunque. Sempre presente nei momenti importanti della vita. Venne anche al matrimonio di mia figlia, purtroppo era già malata e non si è potuta godere la felicità della nipote”. Lucia Zagaria ha infatti vissuto gli ultimi anni di vita con l’ Alzheimer: “vederla così mi metteva una tristezza profonda – confessa Rosanna Banfi – ero talmente dispiaciuta che ultimamente andavo di meno a trovarla: era terribile non poter più condividere tanti momenti brutti e belli della vita”.











