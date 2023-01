Rossella Brescia “faccio mio lavoro grazie a Dio”/ “Mia famiglia semplice, ma felice”

Rossella Brescia ha svelato il suo rapporto con la fede e con Dio, nato da un’infanzia in una famiglia che lei stessa ha definito “semplice” e che le ha insegnato il vero valore di ogni cosa. Ne ha parlato in qualità di ospite della trasmissione Bella Ma’ in onda su Rai 2, confessando che “con Dio ho un rapporto bellissimo”. Rossella Brescia riconosce che “senza Dio non sono niente. Io prego sempre molto e credo che qualunque cosa ho fatto ho sempre avuto Lui dalla mia parte. Senza di Lui non si può fare niente”.

Rosella Brescia confessa di avere “una grande spiritualità, posso pregare anche in una chiesa protestante perché Dio c’è ed è sempre lo stesso. Il mio compagno è protestante, a volte vado anche a messa con lui”. Spiega che per lei “pregare è importante, senza di Lui non avrei potuto fare questo lavoro. Lui mi ha fatto sentire sempre meno sola”. Ed è fortemente convinta che “Dio è sempre tra le persone più bisognose, è sempre attorno a noi. Una volta ho letto delle cose di Madre Teresa perché volevo fare la missionaria, e in una sua frase lei diceva che non è necessario andare lontano, a volte basta guardarsi intorno e andare per esempio a trovare più spesso la nonna. È una cosa che possono fare tutti, occupandosi di una persona, e non ci sono scuse. Io ho vissuto con la mia prozia e con lei andavo a messa tutti i giorni”.

Rossella Brescia, “ho radici molto profonde. Mia famiglia mi ha insegnato il valore delle cose”

Rossella Brescia si è raccontata a Bella Ma’, su Rai 2, e ha voluto dedicare parole cariche di affetto alla sua famiglia e alla sua terra, la Puglia. “Io sono ancorata alla mia città Martina Franca, dove ho deciso di aprire una scuola di danza con grande sacrificio mio. Ho delle radici molto profonde – racconta – La mia famiglia era molto semplice, mio padre sarto e mia madre casalinga. Le mie sorelle hanno tutte studiato eppure c’era un solo stipendio”. E vuole ringraziare di cuore “la mia famiglia che mi ha sostenuta sempre. Avevamo pochissimo, ma io con quello ero felicissima. Ho imparato a riconoscere il valore di ogni cosa grazie alla mia famiglia”

Rossella Brescia si definisce una “operaia del mestiere” e confessa di amare “dedicarmi a ciò che faccio con tutta me stessa”. Ma la sua “vera compagna di vita” è senza dubbio la danza: “fa parte della mia vita, lo farà sempre perché è l’unico modo che ho per sentirmi viva ed energica. Forse è proprio grazie alla danza se mi dicono che non invecchio mai, perché ti tiene tonica muscolarmente, devi ricordare le coreografie ed essere sempre concentrata”.











