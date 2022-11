Rossella Erra, avances a Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle/ La rabbia di Selvaggia Lucarelli…

Ballando con le Stelle, il tango di Lorenzo Biagiarelli infiamma il pubblico in studio: “Sono tutta tua…”

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle un vero e proprio scontro “bollente” ha avuto luogo, tutto ha preso piede da degli apprezzamenti veramente hot fatti da Rossella Erra, ambasciatrice del popolo, a Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato dall’esibizione del ragazzo che, accompagnato dalla sua insegnante, Anastasia Kuzminasi, si è esibito in un tango molto sentito sulle note di Amandoti dei CCCP. La giuria ha particolarmente apprezzato la coppia al punto tale che i due hanno ricevuto ben 38 punti.

Selvaggia Lucarelli stronca Iva Zanicchi "Non balla!"/ Attacca la giuria e scatta la protesta

Così come i giudici anche il pubblico di Ballando con le stelle è andato in visibilio, Rossella Erra in particolare è stata molto soddisfatta dell’esibizione e ha deciso d’intervenire a riguardo facendo delle vere e proprie avances al ragazzo: “Lui ha fatto un racconto meraviglioso. Finalmente lo abbiamo conosciuto veramente. Penso che sia arrivato il momento che Lorenzo esca da Ballando come Lorenzo. Dietro quella barba e gli occhi neri ha un mondo. Non ti preoccupare, voglio dedicarmi a Lorenzo. Ti posso dire una cosa? Una sera, prendila così, sono tutta tua”.

LORENZO BIAGIARELLI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Mariotto critica, Selvaggia lo difende!

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli asfalta Rossella Erra: “Stai al tuo posto…”

È cosi che l’ambasciatrice del popolo di Ballando con le Stelle, Rossella Erra, ha avanzato una vera e propria proposta indecente a Lorenzo Biagiarelli, destando immediatamente l’ira della sua fidanzata, nonché giurata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli. La giornalista ovviamente non è riuscita ad astenersi dal commentare: “Cosa rispondi? Questa è una dichiarazione viscerale”, l’ha provocata Milly Carlucci. Ecco allora che Selvaggia ha colto l’occasione al volo per una delle sue classiche uscite sprezzanti: “A parte che devi stare al tuo posto, il tavolo a cui arriva il cocktail a fine serata se il barista si ricorda”, ha detto.

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non si sopportano?/ Il retroscena da Ballando con le stelle

Rossella però ha presto replicato: “Tranquilla che ci sono. Ma parliamo di Lorenzo e non di te”. Insomma il ballo ha lasciato il posto a un vero e proprio scontro di fuoco, pare, per il bel Lorenzo. Che dire? Selvaggia più che di Rossella dovrebbe preoccuparsi di chi sta fuori dal programma. I social infatti, dopo il tango seducente, pullulano di messaggi di apprezzamento verso il suo fidanzato: “Vestito così sei davvero bello”, si legge. O ancora: “Come è sensuale”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA