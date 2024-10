Superata la quinta (sempre seguitissima) puntata di Ballando con le Stelle corre in nostro soccorso Rossella Erra a raccontarci qualche inedito retroscena del dietro le quinte scegliendo come cornice quella delle pagine di Novella 2000 accennando ad un amore – neppure tanto segreto – tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, per poi commentare anche l’inaspettato (ma non ancora confermato) abbandono da parte dell’infortunata Nina Zilli accompagnata dall’apprensivo Pasquale La Rocca arrivando – infine – ad una piccolissima scenata di gelosia verso Furkan Palali al quale promette una “Rossella Amara”: insomma, quello di Rossella Erra è un commento a tutto tondo che noi de ilSussidiario.net siamo pronti ad anticiparvi!

Partendo proprio dalla coppia Guaccero-Pernice, Rossella Erra ricollega la nascita del loro amore – o “quantomeno un sentimento” – al “viaggio lampo a Londra” che ha tutta l’aria di essersi trasformato in una “fuga romantica” che ben si concilia al palco di Ballando: la giudice ci tiene a fare i suoi “complimenti” sinceri a Giovanni che ha lasciato a Bianca “il suo spazio, cercando di esaltare al massimo la sua personalità” per lasciarla “brillare come una stella” ed insegnandole – al contempo – a “credere in se stessa e ad avere fiducia di nuovo nel prossimo“.

Ma l’attenzione di Rossella Erra passa poi subito alla coppia Zilli-La Rocca che nonostante gli infortuni – e ricorda che “Nina oltre ad avere tre costole rotte, si è procurata un’edema al piede” – ha saputo mettere in mostra “un lato inedito” con il maestro che si è trasformato in “amico e confidente che assiste in maniera accorata la sua ballerina“: non a caso “ha provato a cambiare la coreografia più e più volte“, arrivando allo spettacolare mix tra “canto e un accenno di ballo” che ha lasciato in “religioso silenzio” tutto lo studio; salvo poi dichiarare alla fine “di voler lasciare la competizione per recuperare la forma fisica” con una decisione che – forte dell’insistenza del pubblico e dei giudici – “verrà presa a mente fredda“.

E venendo – infine – alle (certamente ironiche) note di demerito, Rossella Erra punta il dito contro Furkan Palali e la sua “piccola sorpresa: l’inizio della soap Danza Amara” in cui rivolgendosi a “Selvaggia (definita l’eroina)” ha speso parole bellissime definendola “molto gentile e bella“, per poi limitarsi ad un “dolce” quando ha parlato della stessa Rossella: “Io – accusa – litigo e combatto per lui, gli ho fatto da traduttrice, gli porto i regali delle fan, e lui [fa] il provolone con Selvaggia“, avvertendolo che “qui è un attimo che da ‘Danza Amara’, passiamo a ‘Rossella Amara’“.