Pagelle Ballando con le stelle 2024, 5a puntata del 27 ottobre: Alan Friedman sempre più a rischio

Siamo arrivati alle pagelle della quinta puntata di Ballando con le stelle 2024. I primi a scendere in pista sono Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen VOTO 5, il loro Boogie non convince pienamente la giuria. A non convincere noi oltre che l’essere poco sciolto nel ballo è il percorso del conduttore che in queste puntate si è messo poco in gioco non si è raccontato moltissimo e soprattutto non ha mostrato particolari guizzi né nelle performance né in generale rimasto in ombra e rischia di apparire noioso. È tempo poi di Alan Friedman e Giada Lini VOTO 6 il giornalista è finito al centro della bufera in queste settimane per aver pesantemente offese un’autrice del programma dietro le quinte. Si vocifera che le scuse in privato siano arrivate subito mentre oggi in diretta sono arrivate quelle pubbliche: “Ho sbagliato, non se lo meritava e chiedo scusa” Encomiabile il gesto ma il giornalista nel programma si sta raccontando poco. La sua performance sulle note di Gangnam style di PSY ha contemporaneamente divertito e spiazzato.

Si passa poi a Furkan Palali ed Enrica Martinelli VOTO 7. Con la sua Salsa non è stato sciolto e convincente ma il suo triangolo con Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra intrattiene e raggiunge vette di sano trash inaspettate. In questa puntata è arrivato persino a corteggiare la giurata invitandola in Turchia a conoscere i genitori scatenando la gelosia di Rossella Erra. Sonia Bruganelli con Carlo Aloia VOTO 8, l’ex moglie di Paolo Bonolis si è raccontata senza filtri parlando della malattia della figlia Silvia con tatto e delicatezza commuovendo tutti, come anche Selvaggia Lucarelli ha sottolineato il Paso Doble passa in secondo piano. Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina VOTO 6, si esibisco con un QuickStep che incassa i complimenti della giuria e che nel complesso è la migliore esibizione delle ultime settimane. Condivisibile lo sfogo del comico napoletano che ha accusato la giuria di essere snob e piena di pregiudizi.

Le pagelle della quinta puntata di Ballando con le stelle 2024 Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 9, è l’unico uomo che potrebbe se non vincere almeno raggiungere il podio del programma sulla pista ha tutto, presenza scenica, determinazione, interpretazione, atteggiamento giusto e forza di volontà. Nel programma si è aperto mostrando un lato di se inedito e più intimo e umano rispetto a quello che ha sempre mostrato. Si è commosso parlando del padre e sa tenere testa alla giuria. La vera rivelazione dello show è Anna Lou Castoldi, con Nikita Perottti VOTO 9,5. Questa sera a Ballando con le stelle 2024 si sono esibiti con un charleston originale, divertente e fresco come sempre, la figlia di Asia Argento e Morgan ha dimostrato di essere una giovane molto matura e profonda e tutto è agevolato dal grande feeling con il suo maestro di ballo. Riuscirà a vincere? Per il momento ha conquistato tutta la giuria che la premia con dei voti altissimi ed il teatro che in ogni esibizione le tributa una standing ovation.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca VOTO 10 nella pagelle Ballando con le stelle 2024 era la candidata alla vittoria per talento, bravura, forza di volontà e determinazione e invece è stata costretta a ritiro, temporaneo, per i problemi fisici. La cantante ha dovuto fare i conti con tre costole rotte ed un problema al piede che la costringono al riposo assoluto. In lacrime ha annunciato il ritiro. Per il sempre eterno motto ‘mors tua vita mea’ del ritiro di Nina Zilli potrebbero beneficiarne Federica Nargi con Luca Favilla VOTO 9 che con il suo Tango in onore della sorella Claudia che ha lottato e vinto contro la malattia dell’anoressia e della bulimia ha commosso tutti. L’ex velina di Striscia la notizia a Ballando con le stelle 2024 in queste puntata ha portato in scena coreografie articolate che hanno messo in risalto non solo il suo fisico scolpito ma soprattutto la sua bravura, si è raccontata senza filtri andando ben oltre l’immagine dell’influencer superficiale e zitta e zitta potrebbe ambire al podio e magari anche al gradino più alto.

Le pagelle di Ballando con le stelle 2024 si concludono con le ultime tre coppie Federica Pellegrini e Angelo Madonia VOTO 8, partita in sordina la campionessa di nuoto puntata dopo puntata si è sciolta e entrata in sintonia con il suo maestro ed in questa puntata con il suo Charleston ha dimostrato di aver fatto progressi da gigante. Anche lei si è raccontata a cuore aperto parlando della bulimia di cui ha sofferto da adolescente che ha superato grazie all’aiuto della sua famiglia e della passione per il nuoto. Inoltre è stata una dei pochi concorrenti che ha incassato con sportività le critiche. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 9,5 sa ballare e lo dimostra sulle note di una sensualissima Rumba che conquista la standing ovation e nonostante le si è rotta la spallina ha continuato l’esibizione. Migliora di puntata in puntata Tommaso Marini con Sophia Berto VOTO 8, con la loro Rumba hanno alzato l’asticella portando ancora una volta energia, freschezza ed originalità.