San Patrignano è il nome della comunità di recupero gratuita per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli e da decenni punto di riferimento su scala europea per migliaia di persone. Sono i giovani accolti dal centro per un percorso di rinascita dall’abisso della droga, ragazzi e ragazze che affrontano il difficile cammino di disintossicazione per riprendere in mano la propria vita. Vincenzo Muccioli ha dato vita alla comunità di San Patrignano nel 1978 e nel corso degli anni è diventata la più grande e importante d’Europa. Finora sono oltre 26mila le persone che vi hanno fatto ingresso per ricevere assistenza non solo sanitaria, ma anche legale e la possibilità di intraprendere percorsi di studio e formazione al lavoro in vista del loro reinserimento nella società.

Metodo San Patrignano, qual è e come funziona la comunità di Vincenzo Muccioli/ Il percorso di recupero

Come funziona San Patrignano

Attualmente, gli ospiti di San Patrignano sono circa 1.000. All’interno della comunità anche madri insieme ai loro figli e minorenni con problemi di dipendenza dalle droghe e disagio sociale. Nel centro fondato da Vincenzo Muccioli c’è anche chi segue un percorso in alternativa al carcere con la formula della sostituzione delle pene con un programma riabilitativo.

A San Patrignano lavorano oltre 100 operatori e 275 collaboratori. Sul sito web della comunità si legge che oltre il 72% delle persone accolte è stata “totalmente recuperata” dopo aver completato il percorso nella struttura.

San Patrignano, la mission della comunità

San Patrignano è una organizzazione non governativa riconosciuta e accreditata presso le Nazioni Unite con lo status di “Consulente speciale presso il Consiglio Economico e Sociale dell’Onu”. La mission è recuperare i giovani “che hanno smarrito la strada” puntando sui concetti di “famiglia” e di “casa”.

Dentro la comunità, si “garantisce a chiunque lo desideri di completare gli studi interrotti, ottenere una formazione professionale e universitaria, recuperare i mestieri d’arte e la cura artigianale, acquisire una capacità che valorizzi le abilità personali“.