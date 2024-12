Sanremo Giovani 2024: anticipazioni della semifinale del 10 dicembre 2024

Tutto pronto per la semifinale di Sanremo Giovani 2024 in onda oggi, martedì 10 dicembre, in seconda serata, su Raidue. Ad accogliere i dodici semifinalisti che hanno superato le varie sfide singole nelle precedenti serate sarà sempre Alessandro Cattelan che proverà a mettere a proprio agio gli artisti in gara, emozionati e tesi per la posta in palio altissima. Quella di questa sera è un’occasione importantissima per i dodici artisti che hanno come obiettivo la finalissima da cui potrebbe cominciare un viaggio incredibile ovvero quello verso il Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove proposte.

Dodici giovani artisti di cui tanti reduci anche da esperienze nei talent show arrivano sul palco per provare a strappare il pass per la finale del 18 dicembre durante la quale saranno svelati i nomi dei quattro qualificati a Sanremo 2025.

Sanremo Giovani 2024: chi sono i cantanti in gara

La semifinale di Sanremo Giovani 2024 sarà una serata al cardiopalma che vedrà protagonisti Angelica Bove, Arianna Rozzo, Alex Wyse, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Questo e Quello, Selmi, Settembre, Tancredi, Vale Lp e Lil Jolie.

A giudicarli sempre la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

Nel corso della serata saranno anche ufficializzati i nomi dei vincitori del contest Area Sanremo.

Come vedere in diretta streaming Sanremo Giovani 2024

La semifinale di Sanremo Giovani 2024 può essere seguita in diretta televisiva in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Rai Radio2. Con Raiplay, invece, è disponibile la diretta streaming. Basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione dove si può seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successivo. Su Raiplay, inoltre, si possono riascoltare tutte le canzoni in gara.

