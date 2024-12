Chi è Alex Wyse, tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2024

Alex Wyse con il brano “Rockstar” è tra i concorrenti semifinalisti di Sanremo Giovani 2024, il concorso canoro che permetterà a diversi giovani cantanti di poter partecipare alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il pubblico più attento ricorderà sicuramente Alex come uno degli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. A Sanremo Giovani 2024 si è presentato in gara con il brano “Rockstar”, una canzone che ha descritto così: “Dipinge la libertà come una fantasia, una condizione irraggiungibile, fragile, legata alla ricerca di sé stessi e alla fuga dai vincoli emotivi”.

Non solo, il brano parla dell’ideale di libertà connesso alla ricerca del proprio essere e di quel bisogno di liberarsi da vincoli emotivi. “Vivere come una rockstar non è altro che inseguire quel sogno di libertà assoluta, mentre ci si scontra con la realtà dei sentimenti, degli errori e della crescita” – ha detto l’ex cantante di Amici.

Alex Wyse da Amici a Sanremo Giovani 2024: sarà tra i vincitori?

Il brano “Rockstar” di Alex Wyse in gara a Sanremo Giovani 2024 è una ribellione ai tempi che viviamo, un invito ad essere sempre se stessi inseguendo la libertà assoluta. Un bisogno vissuto in prima persona dallo stesso cantautore che dalle pagine di Exclusive Magazine ha rivelato: “Abbiamo paura di sentirci giudicati e per questo abbiamo la tendenza di etichettare qualsiasi cosa perdendo un po’ quel senso di libertà di essere chi siamo davvero. Sentivo il bisogno di urlare queste cose ed è uscita così Rockstar”.

Alex è una voce che in questi anni ha iniziato ad imporsi nel panorama musicale italiano, ma che cerca ora di trovare il suo posto definitivo grazie alla visibilità che il palco di Sanremo 2025 potrebbe dargli. L’ex di Amici ha una potenza vocale valida e i suoi testi sono maturi e si distaccano dalle mode trap e rap del momento. Il cantautore riuscirà ad aggiudicarsi un posto nella finale di Sanremo Giovani 2024?