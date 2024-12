Settembre è tra i semifinalisti in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano “Vertebre”, una canzone in cui si parla di dolore e della vulnerabilità nelle relazioni giovanili. Un brano in cui il giovane cantautore napoletano crede tantissimo e che ha pensato di presentare nel concorso canora che apre le porte alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025. La canzone è molto intensa e parla di cosa si prova dopo la fine di un amore che ti strappa la pelle dalle vertebre lasciandoti smarrito, sofferente e abbandonato.

SANREMO 2025/ Carlo Conti e le "smentite" per non perdere il tesoro del Festival

Una bella occasione per il cantante napoletano classe 2001, che sin da bambino si appassiona al mondo della musica iniziando a studiare in Accademia. Successivamente decide di approfondire la conoscenza del canto studiando vari stili canore e perfezionando la tecnica vocale. All’età di 12 anni si fa notare nel programma televisivo “Io canto” e qualche anno debutta con il primo singolo “Su” con cui vince al Festival Show 2016.

Sanremo Giovani 2024, Arianna Rozzo, Alex Wyse e Bosnia superano la terza semifinale/ Chi è stato eliminato

Andrea Settembre da X Factor alla finale di Sanremo Giovani 2024

La grande svolta per Andrea Settembre arriva nel 2019 quando entra nel team di Gigi D’Alessio nel programma “The Voice of Italy”. Intanto la sua voce comincia a farsi sentire ed apprezzare anche su piattaforme social importanti come YouTube e TikTok. L’anno dopo pubblica i singoli “Soli insieme”, “Bum Bum” e nel 2022 arriva nella finale di Deejay on stage organizzato da Radio Deejay. Ma non finisce qui, visto che il cantante nel 2023 approda a X Factor entrando nella squadra di Dargen D’Amico arrivando fino alla semifinale.

Testo “Tornare al mare", canzone GIIN/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

Durante il programma presenta la cover “Amandoti” che diventare virale su TikTok e conta più di 6 milioni di streaming su Spotify. Intervistato da freddezzamusica.it ha parlato proprio dell’esperienza ad X Factor che gli ha cambiato la vita a livello artistico e personale. “Ho imparato ad avere maggiore consapevolezza di me stesso” – ha detto il giovane cantante che ha intrecciato anche bellissimi rapporti d’amicizia con i vari compagni d’avventura e addetti ai lavori. “È un’esperienza unica ed è stata tanto ricca” – ha aggiunto il cantante che tra i ricordi più belli conserva quando è stato scelto da Dargen!