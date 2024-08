Sarah Jodoin di Maria è una tuffatrice di origini canadesi, pronta alle finali alle Olimpiadi di Parigi 2024. La sua specialità è la piattaforma, nella quale è la nuova promessa italiana. Nata nel 2000 da padre calabrese e madre originaria del Canada ha iniziato a praticare questo sport quando ancora viveva nel nord America insieme ai genitori, e da allora non ha più abbandonato la disciplina studiando in Italia. Qui si è anche laureata in Economia a Roma, continuando ad allenarsi fino ad approdare alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove tutti sperano in lei.

Nel 2018 è entrata a far parte della Marina Militare, per poi entrare nei migliori dieci in piattaforma nel 2019 agli Europei di Kiev. Il grande successo avviene però a Tokyo 2020, dove anche qui si classifica nella top ten. Nel 2023, invece, ottiene la medaglia di bronzo ai Giochi Europei di Cracovia, mentre un anno dopo a Doha ottiene il pass per le Olimpiadi 2024. Quella di Sarah Jodoin di Maria è una vita piena di soddisfazioni: oltre la laurea si diletta nella passione per il cibo italiano.

Sarah Jodoin di Maria, il difficile pass per le semifinali

Fuori dalla gara Sarah Jodoin di Maria ama viaggiare ovunque, specialmente nel Bel Paese dove assaggia qualsiasi prelibatezza. Attualmente vive a Roma, ma sui suoi social tutto tace per quanto riguarda un possibile fidanzato. Con una breve ricerca si scopre però che qualche tempo fa aveva un compagno di nome Ethan Pitman, insieme al quale pubblicava foto durante i suoi viaggi. Il loro amore, però, pare essere finito dal 2021, dato che da quella data, i due non postano più niente insieme.

Intanto, sul suo profilo Instagram continuano a spuntare scatti che la immortalano in giro per il mondo. Sarah Jodoin di Maria, infatti, deve viaggiare molto spesso per le gare e per gli allenamenti. “Living the Dream”, scrive sotto una foto sotto ai cerchi delle Olimpiadi, con una fanbase enorme che la sostiene quotidianamente. Il 6 agosto 2024 insieme alla collega Maia Biginelli concorreranno nella semifinale, per capire chi si qualificherà in finale con la possibilità di ottenere l’oro. Purtroppo, per Sarah Jodoin di Maria le speranze non sembrano essere buone dato che è riuscita a passare alle semifinali solo grazie all’ultimo tuffo (qui per vedere la diretta). Ma nulla è ancora detto.

