A Storie Italiane si parla di Flavia Mello Agonigi, una donna scomparsa vicino a Pontedera da venerdì 11 ottobre 2024, dopo essersi recata presso una discoteca locale. Era vestita tutta di nero quella sera, ed ha alcuni segni distintivi come un tatuaggio sul collo, un ragno e una mosca, nonchè un braccio tutto tatuato:dove è finita? Era a bordo di una Opel Mokka che è scomparsa insieme alla stessa Flavia Mello Agonigi, auto in quadrata l’ultima volta da alcune telecamere di sorveglianza vicino a Pontedera e nel contempo le celle telefoniche hanno agganciato lo smartphone della donna sempre in quella zona.

L’auto sarebbe andata in direzione San Pietro secondo un frame delle prime ore di sabato 12 ottobre 2024: perchè stava andando in quella direzione che sarebbe l’opposto rispetto a quella di casa sua? La preoccupazione dei famigliari cresce, anche perchè la donna è scomparsa, e come detto sopra non si trova nemmeno l’auto, tra l’altro la zona della sparizione è caratterizzata da moltissime vie, di conseguenza è molto complesso stabilire il percorso della donna visto che molte strade non sono videosorvegliate.

FLAVIA MELLO AGONIGI, L’ULTIMO AVVISTAMENTO ALLE ORE 1:30 DI NOTTE

Flavia mello Agonigi ha lasciato la discoteca attorno all’1:30 di notte fra venerdì e sabato 10-11 ottobre, perchè aveva un appuntamento, come detto da un’amica che era con lei: con chi aveva questo appuntamento? Che la persona che doveva incontrare centri con questa vicenda? Difficile capire quindi cosa sia successo a questa donna.

“La conosco da due o tre anni ed è una persona che mi ha sempre trasmesso una energia bella”, racconta una vicina di casa che aggiunge “Mai confidato nulla di particolare, se ci fosse stata anche una minima frase sarei andata dagli inquirenti, una donna semplice, cordiale ed educata, ero entrata con lei in empatia”. Il proprietario di casa aggiunge: “E’ 5 anni che abita nel mio appartamento, mai avuto problemi, persona cordiale con tutti”.

FLAVIA MELLO AGONIGI, PROCURA INDAGA PER OMICIDIO CONTRO IGNOTI

Ricordiamo che per la scomparsa di Flavia Mello Agonigi, di anni 54 e originaria del Brasile ma cittadina italiana, la procura sta indagando per omicidio. La donna si era recata in discoteca forse per festeggiare il suo compleanno, celebrato proprio il giorno della sua sparizione, e a casa ha lasciato il passaporto, mentre due smartphone che sembra fossero sempre accesi sono invece spenti.

Anche dal conto corrente non risultano sospetti, di conseguenza non è chiaro cosa sia accaduto, ma tutto fa pensare a qualcosa di tutt’altro che bello visto che la donna manca ormai da casa da 12 giorni. La polizia ha già sentito diverse persone che hanno visto la donna la sera della scomparsa, a cominciare dall’amica che era con lei: speriamo di ricevere notizie positive quanto prima, anche se la vicenda appare un vero e proprio giallo visto che Flavia non sembra essere stata vittima di un incidente stradale.