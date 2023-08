Sei sorelle/ Anticipazioni 4 agosto 2023: Adela e Germán, è ufficiale l’addio

Sei sorelle, anticipazioni puntata 4 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 4 agosto svelano che Bernardo informa le sorelle che il processo di Adela è stato rinviato. Ma a differenza delle sue sorelle, la reazione della giovane non è del tutto espansiva. Infatti la Silva ha altro per la testa. Dopo che Germán ha annunciato che tornerà a casa, insieme a Carolina, per un po’, la maggiore delle sorelle teme che questo addio sia definitivo. A quanto pare lui intende concentrarsi sulla sua famiglia, in queste ultime ore molto in apprensione per la sparizione del loro bambino. La situazione è intenzionata a restare tale almeno finché il piccolo non verrà ritrovato.

Quello che sembra essere definitivo è anche l’addio di Diana a Salvador. La Silva si decide a restituire il prezioso gioiello che lui le aveva regalato. Un chiaro segnale che tra loro è finita. Diana non ha perdonato le maleducate parole nei suoi confronti dopo averla vista frequentarsi con Alonso.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 4 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Doña Dolores dà istruzioni a Elisa su come comportarsi nel suo prossimo incontro con la duchessa di Medinaceli. Le due sono diventate alleate e stanno continuando la loro scalata sociale per riprendersi il loro status. L’astuzia della figlia di Don Ricardo le permetterà di raggiungere il suo scopo? Intanto, Don Luis riesce a convincere Francisca a non abbandonare il suo lavoro al Teatro Real, con grande sconcerto di Gabriel, che ne rimane profondamente deluso.

Al fronte, il legame tra Marina e Cristóbal è finalmente ufficiale, anche se intorno a loro continua a essere presente la guerra. In Spagna, infine, Salvador recupera la memoria e può finalmente raccontare a Benjamín della sua scoperta sulla fabbrica; al suo interno, Don Ricardo sta compiendo affari illegali, legati al traffico d’oppio. Quel che è peggio è che le Silva non sanno assolutamente nulla.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia trova nell’infermiera Aurora un’amica e alleata nei dolorosi trattamenti che il dottor Uribe le sta riservando. La situazione tra i medici sul fronte marocchino si fa sempre più difficile e Cristobal è costretto ad uccidere Ahmed dopo che la vita di Marina è messa in pericolo. Salvador è geloso del rapporto tra Diana e Alonso e finisce per arrivare alle mani con quest’ultimo; la Silva è consapevole di dover dire addio al Montaner, dopo aver recuperato la spilla che lui gli regalò tempo prima.

Elisa trova in Donna Dolores un’alleata; entrambe mirano a riconquistare il loro status sociale, e potranno farlo solo restando unite. Celia e Aurora continuano ad avvicinarsi. Francisca, seguendo il consiglio di Celia, capisce di non voler rinunciare a Gabriel e pertanto è pronta a riconquistarlo. La scomparsa del piccolo German divide il padre e Adela.











