Selvaggia Lucarelli stronca Noemi Bocchi/ “Presta le borse di Ilary alle amiche…”

Selvaggia Lucarelli paparazza su Instagram Noemi Bocchi: “Deve inventarsi qualcosa di più simpatico per…”

Si sa, per quanto a volte scomode, le parole pungenti di Selvaggia Lucarelli spesso, sono micidiali! Questa volta, a esser travolta dal tornado Lucarelli, è stata… Noemi Bocchi! Ebbene sì, la giornalista di Domani oggi sembrerebbe aver preso posizione sul divorzio più chiacchierato dell’anno, ovviamente quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, schierandosi decisamente dalla parte della regina della Mediaset. Ma cosa è accaduto? La Lucarelli racconta che stava andando a ritirare un vestito a Roma a piedi quando, a un tratto, passa accanto a lei niente po’ po’ di meno che Noemi Bocchi, la nuova “crush” del Capitano, così, armata di smartphone, facendo invidia a paparazzi di professione, le scatta una foto che poi pubblica sulle storie Instagram…

Particolare però è la didascalia che accompagna la foto: “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio Rolex per superare Ilary nel mio cuore, ma poi sono andata dritta”. Ovviamente il riferimento del Rolex rimanda al video di Ilary che, volendo prendere in giro il re della Roma, lo aveva taggato di fronte a una boutique Rolex (marchio degli orologi di lusso che lei aveva nascosto al marito per ripicca). Ma cosa intendeva Selvaggia? L’arguta giornalista nota qualcosa di “strano” nell’abbigliamento di Noemi e dell’amica…

Selvaggia Lucarelli e le due accuse verso Noemi Bocchi: “Ha rubato scarpe e borse a Ilary Blasi…”

Selvaggia Lucarelli, per spiegare meglio l’accaduto, ha deciso di dedicare alla nuova fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi, un’altra storia Instagram dove, per filo e per segno, spiega l’accaduto: “Stavo andando a ritirare un vestito a Roma, ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis e chi noto per strada? Noemi. Nulla di che se non fosse che…” E qui la giornalista di Domani lancia due vere e proprie accusa verso Noemi Bocchi. La prima quella di aver “rubato” delle borse a Ilary e averle prestate all’amica che è con lei: “Forse le borse di Ilary sono state distribuite fra le amiche”, scrive.

E poi quella di avere preso a Ilary anche le scarpe, questo perché le sneakers che Noemi indossa hanno una linguetta con scritto “Chanel”, il nome di una delle figlie della Blasi! Ma non finisce qui… Molti fan di Selvaggia le hanno commentato la storia così, la donna, è arrivata a una nuova scoperta: le due persone, un uomo e una donna, che camminano con Noemi Bocchi per strada, sono gli avvocati di Francesco Totti: “Mi dicono che i due siano gli avvocati di Totti, insomma, una foto, una storia!”. E brava Selvaggia, si è dimostrata proprio un eccellente detective!













