Oggi – 31 luglio 2024 – Simona Quadarella è pronta a dare il massimo per la finale dei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il proprio palmarès e il medagliere olimpico sperano di essere aggiornati al termine della gara prevista per le 21.23 e, nel frattempo, cogliamo l’occasione per approfondire alcune curiosità sulla vita privata della nuotatrice azzurra. Simona Quadarella condivide da diverso tempo l’amore con il fidanzato Alessandro Fusco; una liason che parte dal quotidiano e sfocia anche nello sport.

Ma chi è Alessandro Fusco? Come spesso si dice, una passione in comune può essere il terreno propizio per il grande amore; ed effettivamente entrambi condividono l’amore non solo reciproco ma anche per il nuoto. Il fidanzato della nuotatrice è infatti affermato nella medesima disciplina, in particolare nello stile 200 metri rana.

Alessandro Fusco, la carriera brillante del fidanzato di Simona Quadarella

Nella sua carriera Alessandro Fusco può vantare un buon percorso soprattutto nelle fasi giovanili. Si è infatti laureato per ben due volte Campione d’Italia: prima nei 100 e poi nei 200 rana. Da qui ha costruito una grande carriera sulla scia di quanto stiamo apprezzando anche nel caso della sua dolce metà, Simona Quadarella, attualmente impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Simona Quadarella e il fidanzato Alessandro Fusco sono particolarmente discreti ma non sono mancate le occasioni, soprattutto sui social, per celebrare l’amore. “Illumini il mondo dentro di me”, scriveva la nuotatrice impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024; un messaggio eloquente per rendere l’immagine della bellezza del loro amore. Alla Gazzetta dello Sport invece raccontava: “Lui mi dà la carica perché vive i problemi del nuotatore…”