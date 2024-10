Simone Annichiarico torna sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Siamo arrivati alla terza puntata e oramai la gara entra nel vivo in vista della finale di novembre. Questa settimana il conduttore – attore dovrà calarsi nei panni di un mito della musica italiana: Renato Zero. Artista unico nel suo genere, camaleontico e iconico, Renato Zero ha stravolto il mondo della musica italiana diventando una star di primissimo livello. Non è facile confrontarsi ed imitare un talento di tale portata; una prova sulla carta difficilissima per il figlio di Walter Chiari che potrebbe però sorprendere il pubblico e la giuria considerando anche le precedenti imitazioni che hanno riscosso un ottimo riscontro.

Roberto Ciufoli imita Enzo Jannacci a Tale e Quale Show 2024/ Nuova esibizione trash?

Basti pensare all’imitazione di Franco Califano che Simone Annichiarico ha saputo omaggiare con grande garbo e stile trovando la giusta chiave di accesso per entrare nel cantautore romano che ha scritto per Patty Pravo e Mia Martini.

Simone Annichiarico e l’imitazione di Franco Califano a Tale e Quale Show 2024

Simone Annichiarico ha imitato Franco Califano nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024 convincendo il pubblico in studio. Il parere della giuria inizia con Giorgio Panariello: “in alcuni momenti sei stato anche più intonato di lui, sei stato veramente bravo”. Katia Follesa: “è stata una grande emozione, fedelissimo a Franco Califano, se chiudi gli occhi ti sembra di sentire la sua voce”. Alessia Marcuzzi: “mi hai impressionato, hai il Califfo dentro: le movenze, la voce. Si vede che è una persona che conoscevi, si vede e l’hai fatto davvero bene. L’hai beccato in piedi”.

Carmen di Pietro imita Paola e Chiara a Tale e Quale Show 2024/ In arrivo un duetto con Alba Parietti?

Poi è la volta di Cristiano Malgioglio: “Franco Califano sapeva parlare d’amore. Lui ha una voce cupe piena di ombre e luci, è magico in tutte le canzoni che ha interpretato. Devo dire che sei veramente magnifico in questa interpretazione”.

Ecco l’imitazione di Simone Annichiarico nei panni di Franco Califano: