Kelly Joyce interpreterà la cantante Sade in un nuovo episodio del programma Tale e Quale Show 2024, una trasmissione che va in onda in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e vede diversi personaggi vip cimentarsi in interpretazioni canore. C’è curiosità per vedere come andrà stavolta e come se la caverà durante lo show.

Non è conosciuta molto in Italia ma Sade è un personaggio piuttosto conosciuto, una cantante che ha suonato per anni e che ha cambiato per certi versi la storia della musica. Donna inglese con origini nigeriane Sade ha rappresentato per anni l’anima soul e jazz ed ancora oggi allieta tanti appassionati del genere. Per Kelly quindi non sarà un’impresa facile provare ad imitarla.

Nell’ultima puntata Kelly ha ottenuto un buon sesto posto ed ha cantato con una soave esibizione la canzone Diamonds di Rihanna, un esibizione dove è riuscita a trasmettere con una bella voce tutto ciò che il pezzo richiede. Ottima esibizione canora, leggermente meno sul palco ma ha riscontrato comunque una buona prova ottenendo un voto possiamo dire sufficiente. Adesso sarà ancora più dura.

La giuria e in particolare Panariello hanno elogiato il lavoro di Kelly Joyce, la stessa Alessia Marcuzzi l’ha definita come un’icona sexy ma allo stesso tempo una donna che le è riuscita ad aprire il cuore. Staremo a vedere ora come riuscirà a interpretare Sade e cosa riuscirà a trasmettere nel prossimo episodio di Tale e Quale Show 2024.

La cantante è molto legata all’Italia e in particolare all’Emilia Romagna, regione dove vive ormai da diversi anni. Kelly Joyce è sposata con Giacomo Fambri, imprenditore italiano che le ha regalato la possibilità di avere due splendide figlie, Amelie e Joella, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2023. Ormai Kelly è italiana acquisita e nelle scorse settimane ha sottolineato:

“Ci siamo sposati su una spiaggia in Romagna, non è stato casuale perchè è ormai casa mia. Ci siamo sposati a Rimini in quanto Giacomo viveva li con la sua famiglia ed era la sua città Natale e anche io vivo da anni li con la mia famiglia”. Kelly è una nobile in quanto suo padre – un compositore – era figlio del principe dell’impero africano Bantu ed anche sua madre era una contessa e hanno trasmesso l’interesse e la disposizione culturale alla figlia.