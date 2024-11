Simone Annicchiarico ha una fidanzata attualmente? La verità sul conduttore

Tra i protagonisti dell’attesa finale di Tale e quale show 2024 troveremo ovviamente Simone Annicchiarico, rinomato conduttore e figlio di Walter Chiari che si è messo in mostra in queste settimane nella trasmissione condotta da Carlo Conti. Il figlio d’arte non ha parlato spesso della sua vita privata e per questo non è facile reperire informazioni, anche se Simone Annicchiarico dovrebbe comunque essere fidanzato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito riguardo al suo status sentimentale.

In passato invece Simone Annicchiarico è stato accostato a diverse donne dello showbiz anche molto rinomate, da Belen Rodriguez ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana ha però smentito le indiscrezioni e le voci circolate: “L’unico Simone che conosco è il mio ex marito” (ha detto riferendosi all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ndr).

Simone Annicchiarico, chi sono i genitori Walter Chiari e Alida Chelli

Lo spettacolo è di casa per Simone Annicchiarico, con il conduttore che vanta un padre celebre come Walter Chiari, compianto showman che ha messo al mondo il figlio con Alida Chelli, entrambi scomparsi ma che occupano sempre un posto di primaria importanza nella vita del presentatore. Riguardo al padre Walter Chiari, Simone Annicchiarico ha svelato alcuni lati del suo carattere: “Non era un papà convenzionale; un uomo timido, vitale, atletico, umile, generoso; inseguito dalle donne ma non era un vero seduttore”

Intervistato dal Corriere della sera, Simone Annicchiarico ha raccontato riguardo ai genitori: “Con papà imparavi tanto, vedevi come si divertiva e avresti voluto essere come lui; pochi secondi ed eri suo amico”. Tornando sui momenti precedenti alla morte di Walter Chiari, Simone Annicchiarico ha raccontato un retroscena che la dice lunga sulla forza d’animo del padre: “Lui mi chiamò tre ore prima di morire aveva una voce squillante e mi raccontò che era stato dal cardiologo a Pavia e gli disse che potevamo giocare altri 10 anni a Tennis”