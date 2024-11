Amelia Villano, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2024: ha un fidanzato?

Amelia Villano è stata la rivelazione di Tale e Quale show 2024. Tutti la conoscevano come imitatrice, famosissima è infatti la sua versione di Belen Rodriguez, ma sul palco di Rai 1 ha mostrato di essere anche molto altro, in primis una brava cantante. Questa sua avventura televisiva ha attirato la curiosità del pubblico anche sulla sua vita privata. Sono infatti in tanti a chiedersi se Amelia Villano abbia un fidanzato o se sia single.

È stata proprio lei, qualche tempo fa, a dichiararsi single, smentendo anche le voci di un presunto flirt con Eros Ramazzotti. “Ho solo condiviso su Instagram un’immagine per mostrare che aveva iniziato a seguirmi. Da quel gesto innocente, di un anno fa, è partito un gossip che è arrivato alle sue orecchie. Per fortuna l’ha preso in modo scherzoso”, è stata la sua risposta in un’intervista a Elle. Da allora, non sono arrivati aggiornamenti rilevanti sulla vita sentimentale della donna, il che ci fa supporre che sia ancora single.

Amelia Villano e l’esordio da cantante a The Voice: “Ora sogno Sanremo”

Prima di diventare una nota imitatrice, Amelia Villano si è fatta conoscere proprio come cantante. Il suo esordio vero e proprio nella musica risale al 2015, quando ha partecipato a The Voice Italy. Su questa esperienza, intervistata da SuperguidaTv, ha dichiarato: “Avevo 19 anni quando ho partecipato a quel programma, era la mia prima esperienza televisiva, il primo affronto alle telecamere e alla vita pubblica. Di quella esperienza mi porto dietro un grande bagaglio. Mi ha aiutato ad arrivare sul palco con la consapevolezza di stare facendo qualcosa che deve emozionare e coinvolgere il pubblico”. Ed è proprio in virtù dell’amore per la musica che oggi Amelia ha un grande sogno: quello di calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo come concorrente.