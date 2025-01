LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI CONTINUA A NON SORRIDERE ALLA SINISTRA: CALO PER SCHLEIN E CONTE (E INTANTO MELONI “VA IN FUGA”)

Dal caso Almasri ai rapporti con Donald Trump e Elon Musk, passando per il Ddl Sicurezza e le inchieste sulla Ministra Santanché: il Centrosinistra ci sta provando a “caricare” i vari casi delicati di questo inizio 2025 per il Governo, ma nei sondaggi politici non riesce a recuperare alcun margine di svantaggio dal Centrodestra. Non solo, la crescita della Premier Meloni con il partito FdI fa da traino importante per la coalizione che ancora una volta sale nei consensi e si posiziona a ridosso del 50% degli italiani che ad oggi decidono di votare.

Nella Supermedia raccolta come sempre da YouTrend guardando tutti i sondaggi politici dell’ultima settimana (nello specifico, a questo giro, considerate le intenzioni di voto di Eumetra, Euromedia, Noto, Piepoli, Quorum, SWG e Tecno), resta un ampio distacco tra la Presidente del Consiglio e la sua diretta rivale, leader del Partito Democratico e collante (tentativamente) del “campo largo progressista”. In quasi un mese dall’ultima Supermedia YouTrend, Meloni con FdI guadagna lo 0,7% mediamente, risultando oggi ormai alle soglie del 30% per tutti i principali istituti demoscopici del Paese. Lontano ben 6 punti il Pd di Schlein, dato in calo ulteriore al 23,2%, così come il M5s di Conte non recupera i voti persi dai Dem e chiude il mese di gennaio con l’11,3% di media generale (-0,2%).

Il Centrodestra è trainato da Fratelli d’Italia ma tiene comunque “botta” soprattutto con Forza Italia che rimane stabile al 9,4%, mentre la Lega di Salvini accusa un lieve calo dello 0,2% rimanendo pur sempre sopra quota 8% su base nazionale. Chiudono i sondaggi politici raccolti e “scomposti” da YouTrend l’AVS di Fratoianni, Bonelli e Salis al 6,1%, quasi triplicando i vari Calenda, Renzi e Magi, tutti tra il 2,8% e l’1,9%. Fanalino di coda resta Maurizio Lupi con Noi Moderati, in crescita all’1,2% da quando viene monitorato singolarmente e non più assieme a Forza Italia (con cui si erano presentati assieme alle ultime Europee 2024).

IL CAMPO LARGO VALE SÌ “SOLO” 6% MENO DEL GOVERNO MA HA UN GRANDE PROBLEMA AL CENTRO: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI DELLA SETTIMANA

Va da sé che se a livello singolare i partiti del “campo largo” sentano un calo ulteriore in questo inizio 2025, il giudizio dei sondaggi politici sulle coalizioni non può che essere poco entusiasmante per Schlein & Co. Non solo il Centrodestra del Governo Meloni tiene ancora il “vento in poppa” dopo oltre due anni di permanenza a Palazzo Chigi, è proprio il progetto di una coalizione progressista il più allargata possibile che al momento non convince l’elettorato.

Intendiamoci, i numeri non sarebbero neanche male secondo la Supermedia dei sondaggi politici pubblicata il 23 gennaio 2025: l’insieme di Meloni, Salvini, Tajani e Lupi vale un altissimo 48,7% mentre il “campo largo” che metta tutta la sinistra assieme vale un buon 42,6%. Il punto è capire se sia possibile oggi (e soprattutto alle prossime Elezioni Politiche nel 2027) riuscire a tenere assieme Schlein, Conte, Fratoianni, Magi, Bonelli, Renzi e Calenda: le manovre interne al Pd dicono ad esempio che la componente centrista-moderata scalpita nel recuperare la leadership dei vari Prodi e Gentiloni, chiedendo a Schlein di spostare meno verso l’estremo radicale il contorno della futura coalizione. Di contro, AVS e M5s non intendono minimamente imbarcare a bordo l’ex Terzo Polo, e non vedono l’operazione Ruffini–Delrio come possibile collante per tenere assieme l’intera sinistra. Ne rimane così che nei sondaggi politici raccolti fino ad oggi, il progetto di un soggetto alternativo al Centrodestra avrebbe anche i numeri ma convince a fondo in primis gli stessi protagonisti della eventuale sfida al Governo di Giorgia Meloni.