Sondaggi politici Europee 2024/ Meloni in lista +2,2%, Schlein non varia 20% Pd. Calo M5s 15%, derby Lega-FI

Capire chi vincerà le Elezioni Europee 2024 non è troppo difficile visti tutti i sondaggi politici, le stime e le proiezioni anche solo dell’ultimo mese: il punto è capire quanti voti effettivamente guadagnerà Fratelli d’Italia e con quale distacco sul Partito Democratico, se Meloni riuscirà con la sua presenza in lista a traghettare il partito verso il 30% o se rimarrà più ancorata ai risultati già comunque positivi delle ultime Elezioni Politiche 2022 (ovvero sopra quota 26%). Nell’attesa di capirlo, sono almeno tre le “sfide” interne tra i vari partiti italiani nella corsa ai 76 seggi previsti per il nostro Paese nel nuovo Europarlamento: per chi vincerà effettivamente le Elezioni (o meglio, per quanta distanza ci sarà tra Meloni e Schlein); per il derby interno nel Centrodestra tra Salvini e Tajani; per superare la soglia di sbarramento al 4%.

Tenendo d’occhio queste tre appassionanti sfide politiche, ecco cosa emerge dagli ultimi sondaggi politici redatti da Demopolis per Otto e Mezzo nel “Barometro” di inizio maggio: Fdi con Meloni recupera uno 0,2% di presenze e si proietta al 27,2% complessivo, superando di netto il Pd ancora al 20,7% nonostante la crescita dello 0,7% rispetto al “Barometro politico” di inizio aprile. Al terzo posto rimane il M5s di Conte con peggioramento però nei consensi fino al 15%: è sfida invece tra Forza Italia-Noi Moderati e la Lega di Salvini, con gli azzurri al momento avanti di pochissimo con l’8,6% nelle intenzioni di voto Demopolis contro l’8,5% del Carroccio trainato dal generale Vannacci in lista. Se si votassero oggi le Europee 2024, i sondaggi politici inquadrano Azione di Calenda come la prima delle liste escluse seppur di poco dal prossimo Europarlamento: Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino restano al 4,6%, così come Alleanza Verdi-Sinistra che recupera uno 0,8% rispetto allo scorso mese, mentre Azione non va oltre il 3,7% su base nazionale. Chiudono i sondaggi politici Demopolis le liste di Cateno De Luca “Libertà” al 2,8% e quella di Michele Santoro “Pace Terra e dignità” al 2,2%.

SONDAGGI DEMOPOLIS: LEADER IN LISTA, CI GUADAGNA SOLO FDI. IL 19% TIENE CONTO DEI PROGRAMMI PER VOTARE LE EUROPEE

Per capire invece quale impatto hanno i leader candidati in lista per le prossime Elezioni Europee, sempre i sondaggi politici di Demopolis in questo inizio maggio 2024 registrano un forte impatto positivo solo per la Presidente del Consiglio e leader di FdI e ECR-Conservatori: gli elettori intervistati infatti mostrano una crescita del 2,2% in più a Fratelli d’Italia per la sola presenza di Giorgia Meloni come capolista in tutte le circoscrizioni elettorali. Per esempio invece il Pd con Elly Schlein capolista al Centro e nelle Isole fa crescere il Pd solo dello 0,6% in più, o,5% invece il “boost” garantito da Tajani capolista per Forza Italia-Noi Moderati. Da ultimo Calenda con Azione porta in su la lista “solo” dello 0,3% in più.

Secondo quanto emerge ancora dall’analisi dei sondaggi politici di Demopolis, circa il 70% di chi vota FdI accetta l’idea di una preferenza per Meloni alle Europee per rafforzarla politicamente, pur sapendo che resterà a Roma in caso di elezione in Europarlamento: le valutazioni positive si riducono invece al 18% tra gli elettori del Pd e al 3% tra chi vota i 5Stelle. Secondo invece quanto spiega a “Otto e Mezzo” il direttore di Demopolis Pietro Vento, sulle scelte di voto della maggioranza degli italiani intervistati nei sondaggi, «incideranno prevalentemente il partito e le questioni politiche interne; il 28% guarderà ai candidati in lista, mentre appena il 19% terrà conto del programma per l’Europa delle forze politiche in campo».











