Sondaggi politici/ Intenzioni voto: Lega cresce, crollo Pd al 20%, balzo Renzi al 4%

All’interno della trasmissione andata in onda ieri sera su Rai3, Cartabianca, sono stati presentati gli ultimi sondaggi politici di Ixè che certificano, nella sera del confronto tv tra Renzi e Salvini su un’altra rete, la buona forma di Lega e Italia Viva nelle intenzioni di voto condotte all’inizio della settimana decisiva per la Manovra. Salvini cresce dal 30% della scorsa settimana al 30,7%, confermando un trend tornato in crescita dopo la “pausa” della crisi di Governo degli ultimi mesi; il nuovo partito renziano invece rosicchia voti al Pd e arriva fino al 4% con un balzo dello 0,5%. Nel frattempo è crollo verticale del Partito Democratico che in una sola settimana passa dal 21,9% al 20,4%, pagando lo scontro interno al Governo per la Manovra con i grillini; già, il M5s, anche lui tutt’altro che in “forma” vive un periodo di costante appannamento nei consensi e il 19,7% non è certo migliorativo. Sul fronte del Centrodestra, a parte la Lega, vive una leggera crescita Forza Italia (dal 7,2% all’attuale 7,6%) mentre si frena per la prima volta negli ultimi mesi la salita di Fratelli d’Italia, che cala leggermente dal 8,6% all’8,2% di questi ultimi sondaggi politici.

SONDAGGI TERMOMETRO (13 OTTOBRE): GIUDIZIO SULLA MANOVRA

Chiude la lista delle intenzioni di voto Ixè +Europa al 2,5%, La Sinistra al 2%, Verdi all’1,4% e Cambiamo di Toti all’1,1%: se invece facciamo un piccolo passo indietro e torniamo ai sondaggi politici di Termometro visti ieri mattina a Coffee Break su La7, possiamo leggere con un occhio critico in più i giudizi sulla Manovra di Bilancio che nel frattempo ieri sera è stata inviata ufficialmente a Bruxelles nonostante quel “salvo intese” frutto del via libera del CdM in nottata. In merito ad una fetta importante della Finanziaria che prevederà il contrasto al contante per battagliare contro l’evasione fiscale, gli italiani interpellati sono tutt’altro che favorevoli: il 55% si dice convinto che non sia una buona misura. Il 31% pensa che il vero problema dell’Italia non sia l’evasione, ma la spesa pubblica fuori controllo, mentre il 24% è contrario per questioni di privacy e di rischio tracciamento di ogni singola azione pubblica del cittadino; il 42% invece è convinto che la limitazione del contante sia una buona proposta mentre per il 27,8% con questa norma saranno più difficili le evasioni (il 13% considera la misura ideale contro furti e truffe).

© RIPRODUZIONE RISERVATA