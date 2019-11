Sondaggi politici/ Lega al 32%, crollo M5s: boom FdI, fiducia Meloni al 33%

Nei sondaggi politici emersi durante l’ultima puntata di Cartabianca ieri sera su Rai3, l’istituto Ixé ha sottolineato una tendenza leggermente diversa dagli altri istituti demoscopici nazionali: la Lega è in testa al 32% ma il Governo non è così in difficoltà come invece pare da altre analisi, almeno a livello di consenso elettorale. Per un Salvini saldamente al comando con il 32% delle preferenze, con un +1,1% in soli 7 giorni, è il Pd a dimostrarsi ancora in “palla” con il 20,1% dei consensi e lieve guadagno dello 0,6% rispetto agli stessi sondaggi politici di una settimana fa. Chi invece crolla è il Movimento 5 Stelle che dopo Manovra, caos Ilva e Regionali in Umbria si ritrova invischiato nel 17,9%, pessimo risultato contando che non riesce a risalire dopo la batosta delle Europee 2019. Perde l’1,3% in 7 giorni, mentre dietro le intenzioni di voto vedono salire ancora Fratelli d’Italia al 9,5% e Forza Italia che nonostante i diversi problemi interni recupera qualche decimale percentuale e si ricava un 7,8% di fiducia degli elettori.

SONDAGGI IXÈ (5 NOVEMBRE): LA FIDUCIA NEI LEADER

Stando ai sondaggi di Ixé è invece Renzi a pagare una netta sofferenza dopo il primo “boom” iniziale: Italia Viva arranca al 3,9%, con i voti che non riescono a rosicchiare al Pd ancora saldamente primo partito della coalizione di Centrosinistra. +Europa al 2,2%, la Sinistra all’1,9%, Europa Verde all’1,5% e Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,9% chiudono invece i sondaggi politici stilati da Ixé; per quanto riguarda la singola fiducia nei leader politici, anche qui ad ergersi come grande protagonista, inattesa solo qualche mese fa, è Giorgia Meloni. Con il 33% delle preferenze, la leader di Fratelli d’Italia rappresenta la terza rappresentate della politica più stimata dagli elettori italiani: il 39% premia Giuseppe Conte (in calo), mentre meglio della Meloni fa anche Matteo Salvini al 36%. Dietro la leader sovranista troviamo Nicola Zingaretti del Pd al 27%, Luigi Di Maio del M5s al 25% e poi ancora Silvio Berlusconi al 21% e soprattutto Matteo Renzi che con il 14% non riesce ancora a tornare a risultare un leader “accettato” e “accettabile” con buona fiducia da parte degli italiani.

