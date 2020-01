Sondaggi politici, vigilia Elezioni Regionali 2020/ Lega 31%, Pd 19%, FdI 11%: M5s ko

Negli ultimi sondaggi politici stilati alla vigilia delle Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria – raccolti dalla Supermedia YouTrend-Quorum per Agi – mostrano almeno due punti incontrastabili a livello numerico che potrebbero iniziare ad indicare la direzione di quanto accadrà da lunedì mattino in avanti: il Governo, specie con il M5s, è in sofferenza e al netto dei voti guadagnati dal Pd (che sono gli stessi persi dai 5Stelle dopo le dimissioni di Di Maio) non riesce a contenere la potenza elettorale del Centrodestra, almeno a livello nazionale. In secondo luogo, la Lega internamente alla coalizione rimane sì il primo partito ma è Meloni con Fratelli d’Italia a rappresentare l’unica vera forza in costante crescita di sondaggi e consensi negli ultimi mesi, rosicchiando preferenze proprio a Matteo Salvini. Che siano le “uscite” in stile citofono a Bologna o il caso Gregoretti, la Lega resta in testa ma cala nella Supermedia al 30,8% nonostante i picchi di Swg che davano Salvini oltre il 33% nell’ultima settimana pre-Regionali 2020. Al secondo posto troviamo il Pd, in stallo nell’attesa di organizzare il prossimo Congresso (con potenziali aperture a Sardine e temi ambientalisti), che guadagna i voti perduti dai colleghi di Governo del 5Stelle: 19,3% per Pd, 15,7% per M5s, con uno 0,6% perduto da Di Maio e guadagnato contemporaneamente da Zingaretti.

SONDAGGI SUPERMEDIA YOUTREND (23 GENNAIO): LA CRISI DEL GOVERNO

Nei sondaggi della Supermedia – che ricordiamo raccoglie dati nazionali dei principali istituti demoscopici (Emg, Euromedia, Ixè, Noto, Piepoli, Swg, Tecnè) – pubblicata questa mattina per Agi troviamo poi Giorgia Meloni in costante risalita al 10,9%, con il picco dell’11,2% dato da Ixé per Cartabianca negli ultimi sondaggi politici della scorsa settimana. Forza Italia stabile al 6,5% e pronta a puntare tutto sulla sua candidata Jole Santelli nelle Elezioni Regionali in Calabria, di contro cala ancora Renzi con Italia Viva che – pur non partecipando alle Regionali 2020 – si trova sempre più in difficoltà al 4,3% con un -0,5% in soli 7 giorni. Male La Sinistra al 2,7%, chiudono le intenzioni di voto con Azione Calenda al 2,3%, +Europa al 2,1% e Verdi al 2%. Soffre invece, a livello generale, sempre di più la compagine di Governo giallorossa con i tanti problemi di agenda – autostrade, prescrizione, legge elettorale, cuneo fiscale – che si aggiungono a quelli di tenuta e alleanze tra Pd, Italia Viva e M5s: se si aggiunge una perdita di leadership del Movimento 5 Stelle, con Di Maio dimissionato a 4 giorni dalle Regionali 2020, e un voto di domenica tanto delicato quanto non prevedibile nell’esito, si può leggere così il dato che arriva dai sondaggi Ixè del 17 gennaio 2020 circa la fiducia nel Governo Conte-2. Il 24% è convinto che il Governo finirà al termine naturale della Legislatura, il 28% è convinto che durerà fino all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica (2022) mentre un altrettanto 28% è convinto che cadrà già dopo le Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria (20% ancora indeciso e senza previsioni particolari).

© RIPRODUZIONE RISERVATA