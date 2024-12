Oggi, martedì 3 dicembre 2024 sta per andare in onda una delle puntate più attese della stagione di Belve, condotto da Francesca Fagnani. Gli ospiti della puntata saranno tre, come al solito, ma stavolta i loro nomi – in particolare uno – hanno creato grande suspance nei telespettatori, che ormai da anni seguono le splendide interviste della conduttrice, con il suo tono ironico, sarcastico ma sempre pungente.

La prima ospite sarà Sonia Bruganelli, che è appena uscita da mesi difficilissimi a Ballando con le Stelle, attaccata ripetutamente da Selvaggia Lucarelli, che non ha mai sopportato la sua presenza all’interno del programma. Tante sono state le frecciate nei confronti dell’ex moglie di Paolo Bonolis, oggi fidanzata con Angelo Madonia. E sarà proprio del famosissimo conduttore di Avanti un altro che si parlerà questa sera, con confessioni totalmente inaspettate sul loro rapporto.

Sonia Bruganelli a Belve, il racconto choc del tradimento a Paolo Bonolis: “Lui non sapeva che…”

A lasciare senza parole i fan sarà la dichiarazione di Sonia Bruganelli sul tradimento a Paolo Bonolis, ancora prima che si separassero. Secondo le anticipazioni di Belve, infatti, si viene a sapere che l’ex moglie del conduttore aveva tradito il marito: “Gliel’ho confessato solo dopo la separazione“, dirà a Francesca Fagnani, per lo stupore di tutti, curiosi di sapere poi come la prese Bonolis. “Potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo“, ha continuato la Bruganelli a Belve: “Non l’ha presa bene, non era contento“. E chi se lo aspettava? Seconda ospite attesissima è Elisabetta Canalis, storica ex velina di Striscia la Notizia che secondo le anticipazioni di Belve confesserà qualche chicca sulla sua relazione passata con il calciatore Bobo Vieri.

Di lui, sempre secondo gli spoiler del programma di Francesca Fagnani, racconterà di una relazione “tossica”, e di essere stata tradita. Non solo, a gelare i telespettatori è stata anche una frase in particolare, in cui Elisabetta Canalis spiega di averlo quasi picchiato durante una lite in un bar. Non mancheranno poi alcuni segreti su George Clooney, suo ex partner prima di conoscere Georgian Cimpeanu, con il quale oggi ha una splendida figlia di nome Skyler. Chissà quali segreti ci racconterà Elisabetta Canalis a Belve oggi 3 dicembre 2024! Tra le varie pillole di gossip spunteranno anche alcuni racconti su Maddalena Corvaglia, con la quale come sappiamo non ha conservato un rapporto idilliaco. Terzo ospite di Belve sarà Fabio Volo, famoso scrittore che racconterà alcuni dei suoi segreti più profondi.

Belve, dove vederlo in streaming e a che ora

Per seguire la puntata di Belve di stasera con Sonia Bruganelli e con Elisabetta Canalis basta sintonizzarsi su Rai 2 a partire dalle 21.20. Belve è anche disponibile on demand su RaiPlay, dove si può seguire in streaming. Francesca Fagnani condurrà come sempre la nuova puntata con tutte le rivelazioni di due delle vip più famose del momento. Curiosi di scoprire cosa rivelerà Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis? Appuntamento a stasera 3 dicembre 2024 su Rai 2!