Sonia Bruganelli, dal Grande Fratello a Ballando con le stelle: quando l’opinionista diventa concorrente

Sonia Bruganelli è ormai a tutti gli effetti un volto noto nel mondo dello spettacolo. Produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis, ha ricoperto diversi ruoli in tv negli ultimi anni, passando dalla poltrona di opinionista del Grande Fratello alla pista di Ballando con le Stelle come concorrente. Proprio da Milly Carlucci non sono mancate le polemiche con la giuria, nel corso della sua partecipazione, oltre a delle tensioni personali legate probabilmente alla relazione col ballerino ed insegnante Angelo Madonia.

Proprio con quest’ultimo Sonia Bruganelli ha riaperto il suo cuore dopo la fine della storia d’amore con Paolo Bonolis. A proposito dell’ex marito, pare che la fine del loro rapporto sia da attribuire ad un tradimento, come confessato dalla stessa Sonia in una intervista a Belve. “Gliel’ho detto dopo la separazione”, riferisce nel salotto di Francesca Fagnani.

Sonia Bruganelli tra vita privata e professionale nell’intervista a Belve

Eppure, i due ex coniugi sembravano aver gestito benissimo la separazione. Forse pure troppo. Le voci su una possibile rottura erano iniziate a circolare diverso tempo prima, ma Bonolis e Sonia Bruganelli avevano smentito con ironia. Poi è successo l’inevitabile e le strade di Paolo e Sonia si sono separate definitivamente.

Per quanto riguarda l’ultima esperienza in tv, Sonia Bruganelli ha fatto un percorso altalenante a Ballando con le Stelle, mostrando un lato di sé più prudente rispetto alla verve con cui giudicava i concorrenti del Grande Fratello. Ed è proprio durante il GF di Alfonso Signorini che l’ex compagna di Bonolis ha preso slancio in tv; ora l’intervista a Belve, che promette di stupire e lasciare il segno, poi chissà quali progetti in futuro per Sonia Bruganelli, tra carriera e vita privata.

