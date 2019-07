Spadafora “Salvini maschilista sessista su Carola”/ Lega vs M5s: vicepremier “lasci”

Uno scontro durissimo è scoppiato stamattina all’interno del Governo dopo le parole e critiche fortissime lanciate dal Sottosegretario M5s alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini: nasce tutto con l’intervista a Repubblica dove l’influente membro M5s dichiaratamente omosessuale attacca pesantemente la Lega dopo il caso di Carola Rackete e della Sea Watch 3 «l’Italia vive una pericolosa deriva sessista e gli insulti alle donne arrivano proprio dagli esponenti più importanti della politica». L’intervista avrebbe dovuto anticipare l’iniziativa questa mattina dello stesso Spadafora assieme al Ministro della PA Giulia Bongiorno (Lega) in merito al primo censimento nazionale dei centri anti violenza: ma la conferenza stampa dove sarebbe dovuti essere annunciati i nuovi fondi e controlli più rigorosi sull’operato dei centri è stata annullata. Il motivo? Basta leggere il prosieguo dell’intervista per capire il motivo di uno scontro così accesso all’interno del Governo: «gli attacchi verbali di Salvini a Carola Rackete, definita ‘criminale, sbruffoncella, pirata’ sono un brutto esempio. Parole che – dice ancora Spadafora – hanno aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola, con insulti dilagati per giorni e giorni sui social». Per il Sottosegretario grillino «come facciamo a contrastare la violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?». Arriva ovviamente a stretto giro la replica di Salvini durante la conferenza stampa di chiusura del Cara di Mineo in Sicilia: «Cosa sta a fare il sottosegretario? Sta al governo con un pericoloso razzista e maschilista? Fossi in lui mi dimetterei».

LE REAZIONI POLITICHE ALLO SCONTRO SPADAFORA-SALVINI

Non solo, un Salvini evidentemente irritato prosegue la sua invettiva contro Spadafora arrivando a specificare «Non ritenendomi un razzista e un maschilista non ho nulla da rispondere a scemate del genere. Se mi ritiene così brutto si dimetta e faccia altro nella vita. Ci sono delle ong che lo aspettano». La chiosa è però diretta contro il M5s a livello globale, «io spero – aggiunge il vicepremier della Lega – che il governo duri 4 anni, certo se ogni giorno c’è un sottosegretario cinquestelle che si alza e la spara diventa impegnativo». Le reazioni politiche allo scontro fortissimo tra Spadafora e Salvini – che rischiano di mettere in pericolo altri importanti provvedimenti come il Decreto Sicurezza Bis, il tema delle Autonomie e la Flat Tax – non si fanno certo attendere: durissima è il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Erika Stefani «Utilizzare il dramma della violenza che troppe donne hanno subito o subiscono per attaccare Salvini è vile, un comportamento che male si addice a chi ha un incarico di Governo così delicato come quello che ricopre Spadafora e che quindi andrebbe ripensato. Sono costernata. La politica non dovrebbe mai arrivare a questo livello». Il capogruppo in Senato per il Carroccio Massimiliano Romeo, annuncia dal Parlamento «Non accettiamo offese gratuite o lezioni morali da nessuno: Spadafora rifletta sulle sue parole e ci porga delle scuse, o se preferisce le sue dimissioni»; linea simile anche per l’altro capogruppo, alla Camera, Riccardo Molinari «La gravità delle parole di Spadafora è sotto gli occhi di tutti. Si può anche dissentire dal pensiero di un membro del Governo di cui si fa parte, ma c’è modo e modo e a tutto, comunque, c’è sempre un limite. Delle due l’una: Spadafora si scusi subito o si dimetta». Forza Italia con Carfagna e Gelmini si schiera con Salvini, così pure Giorgia Meloni «le sue dichiarazioni deliranti, esprimo solidarietà al Ministro Salvini» mentre per la Pd Valeria Fedeli «Ci fa piacere che il sottosegretario Spadafora si accorga oggi dell’ ‘odio maschilista’ – queste le sue parole a ‘Repubblica’ – nei confronti delle donne vittime di continui attacchi verbali da parte di esponenti di spicco del governo di cui lui stesso fa parte. Peccato però che tutta questa indignazione resti un vuoto esercizio retorico visto che in un anno non è stato fatto nulla per contrastare in concreto la violenza contro le donne». Se non interverrà a breve Di Maio o Conte per “spegnere” la polemica, il caso rischia di prendere una brutta piega per il Governo già con navigazione a vista dopo le tante fratture al proprio interno.

