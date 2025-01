TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE, PLAYOFF: JUVENTUS E MILAN CONTRO L’OLANDA, C’È IL BRUGES PER L’ATALANTA

Il tabellone Champions League è definito, almeno per quanto riguarda i playoff di febbraio. In ottica italiana, dobbiamo osservare innanzitutto che è stato scongiurato il derby tra Milan e Juventus, perché i rossoneri hanno pescato il Feyenoord mentre per i bianconeri la rivale sarà il PSV Eindhoven, dando così origine a un curioso doppio confronto fra Italia e Olanda, certamente da non sottovalutare ma nel quale potremmo considerare favoriti Milan e Juventus, a patto ovviamente che non ci mostrino il loro volto peggiore, come purtroppo a volte succede.

Allargando lo sguardo, potremmo dire che il tabellone Champions League ci riserverà ai playoff addirittura un triplo confronto con il Benelux, dal momento che l’Atalanta ha pescato i belgi del Bruges. Qui potremmo sbilanciarci un po’ di più nel dire che la Dea sia favorita e questo è certamente un grande merito dell’Atalanta, che pure in questa stagione finora non ha mai deluso le aspettative in Champions League. I nerazzurri e il Milan sono teste di serie e quindi avranno il ritorno in casa il 18 o 19 febbraio, mentre per la Juventus l’appuntamento allo Stadium sarà all’andata, l’11 o 12 febbraio – le date esatte verranno definite stasera dalla Uefa.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE, IL BIG-MATCH DEI PLAYOFF E LE PROSPETTIVE VERSO GLI OTTAVI

Naturalmente però ci sarà una partita che spiccherà sopra tutte le altre nel tabellone Champions League dei playoff e sarà Manchester City Real Madrid: una sfida che nelle ultime stagioni è diventata un appuntamento praticamente fisso e ci ha sempre regalato spettacolo, ma sarà strano vederla già a febbraio – escludendo una delle due addirittura prima degli ottavi. Avremo poi il derby francese Brest PSG ed infine Celtic Bayern, Sporting Lisbona Borussia Dortmund e Monaco Benfica per completare il quadro delle otto sfide.

Infine una riflessione già verso gli ottavi, anche se per stabilire il resto del tabellone Champions League ci sarà un altro sorteggio il 21 febbraio. Per l’Atalanta l’eventuale avversario successivo sarà una tra Aston Villa e Lille, mentre il derby italiano potrebbe materializzarsi a marzo. Le vincitrici di Juventus PSV Eindhoven e Feyenoord Milan infatti affronteranno una fra Inter e Arsenal: se bianconeri e rossoneri andranno avanti entrambe, sarebbe già certo prima del sorteggio un incrocio tutto italiano – o chissà, anche tutto milanese.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE, PLAYOFF

Brest PSG

Bruges Atalanta

Manchester City Real Madrid

Juventus PSV Eindhoven

Feyenoord Milan

Celtic Bayern

Sporting Lisbona Borussia Dortmund

Monaco Benfica