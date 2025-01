AVVERSARIA JUVENTUS PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE: ANCORA IL MILAN?

L’avversaria Juventus nei playoff di Champions League sarà nota tra poco, quando avrà luogo il sorteggio: come ormai sappiamo, la Uefa non si è affidata del tutto al tabellone formatosi dopo il super girone da 36 squadre, ma ha deciso di dare un po’ più di pepe (forse anche per evitare calcoli, che sarebbero comunque stati difficili) accoppiando le varie squadre secondo la classifica. Questo è il motivo per cui l’avversaria Juventus non è ancora nota, ma comunque è un 50% di possibilità: la prima prevede un rischiosissimo derby contro il Milan, la seconda invece un incrocio con il Psv Eindhoven con cui i bianconeri avevano aperto alla grande questa Champions League, dominando e vincendo 3-1 all’Allianz Stadium.

Ora però le cose sono cambiate: la Juventus soffre, anche mercoledì sera ha perso in casa contro il Benfica e si trova in un momento davvero difficile, con un Thiago Motta che appare in confusione nelle sue scelte, una rosa corta e gli innesti di calciomercato che si devono ancora rivelare (Kolo Muani a parte). Per tutti questi motivi, che l’avversaria Juventus nei playoff di Champions League possa essere il Psv non lascia troppo tranquilli; in questo momento tutti possono fare lo scalpo alla Vecchia Signora, anche e soprattutto un Milan che, prima di venire battuto in campionato, ci era riuscito nella semifinale di Supercoppa in rimonta, dunque in ogni caso la Juventus trema.

AVVERSARIA JUVENTUS, CAMMINO DURISSIMO DOPO I PLAYOFF

Facendo un passo avanti rispetto all’avversaria Juventus nei playoff, possiamo dire che il percorso in caso di superamento di questo turno è già stato fissato: i bianconeri rischiano un altro derby e questa volta molto più sentito, perché agli ottavi ci sarebbe una tra Inter e Arsenal e dunque in ogni caso una sfida durissima, tra l’altro i Gunners non portano grandi ricordi e bisogna tornare ai tempi di Fabio Capello quando la Juventus aveva tutto per vincere la Champions League, ma aveva giocato due partite davvero modeste ed era stata eliminata ai quarti. A proposito di quarti, qui l’avversaria sarebbe in ogni caso una corazzata, a meno di un poco pronosticabile miracolo del Celtic.

La avversaria Juventus sarebbe una tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen: vada come vada una mazzata dal sorteggio, diciamo allora che, almeno a guardarla a bocce ferme, la metà alta del tabellone appare decisamente più abbordabile (ma non semplice) e la Juventus per avere speranze di arrivare in fondo dovrà in ogni caso cambiare marcia, apparendo in una versione molto più simile a quella delle prime due giornate di Champions League e non a quella che ha perso in casa contro Stoccarda e Benfica o, guardando al campionato, si è fatta rimontare da Lecce, Venezia e Torino. Ad ogni buon conto prima ci sono i playoff, e noi stiamo per conoscere l’avversaria.