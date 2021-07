Temptation Island 2021, 4a puntata/ Diretta e Coppie: falò per Manuela e Stefano?

Temptation Island 2021: anticipazioni e diretta quarta puntata

Il viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island 2021 continua. Questa sera, alle 21.25 su canale 5, Filippo Bisciglia conduce la quarta puntata del programma dedicato all’amore. Direttamente dal villaggio l’Is Morus Relais , il conduttore aiuterà le coppie protagoniste ad affrontare crisi, delusioni ed eventuali colpi di scena che potrebbero cambiare il futuro sentimentale di ciascuno. Dopo l’addio di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti che si sono lasciati al termine del falò di confronto e di Claudia Venturini e Stefano “Ste“ Socionovo che hanno lasciato il villaggio sicuri di voler un futuro insieme al punto da non vedere l’ora di sposarsi, le coppie protagoniste di Temptation island 2021 che devono affrontare le ultime emozioni prima del falò di confronto sono: Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Floriana Angelica e Federico Rasa, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Per le quattro coppie, la puntata in onda questa sera rappresenterà una svolta per il futuro.

Manuela e Stefano di Temptation Island 2021 ancora insieme?/ Avvistati a Brindisi

Manuela e Stefano: lei chiede il falò di confronto a Temptation Island?

Manuela e Stefano formano una delle coppie più in crisi di Temptation Island. I due fidanzati hanno deciso di partecipare al programma dopo che Manuela ha scoperto alcuni tradimenti da parte del fidanzato. Sin dal primo giorno di lontananza, Manuela ha ricevuto numerosi video in cui il fidanzato si lamentava del loro rapporto mentre si avvicinava alla single Federica. Nella puntata di questa sera, tra i due, potrebbe esserci la svolta con la richiesta di un falò anticipato da parte di Manuela. “Sarà un pinnettu davvero intenso per Manuela! Chiederà il falò di confronto?“, si legge nella didascalia che accompagna il video spoiler della puntata. Manuela, infatti, si troverà di fronte un filmato del fidanzato, probabilmente con la single Federica, mentre si dirigono in un posto. “Dove stanno andando?“, si chiede Manuela. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso?

Claudia e Ste dopo Temptation Island 2021/ "Stavo impazzendo. Vedere che non..."

Temptation Island 2021, Alessio piange: tradimento di Natascia a ?

La quarta puntata di Temptation Island 2021 sarà particolarmente intensa per Alessio. Il fidanzato di Natascia si lascerà andare ad un pianto liberatorio dopo aver accumulato ansie e tensioni. I video della fidanzata Natascia non lo fanno stare tranquillo e, dopo aver visto l’ennesimo filmato sulla compagna, non riuscirà a trattenere le lacrime. Cosa avrà visto? Natascia si sarà lasciata andare con il tentatore Samuele a cui ha raccontato diversi dettagli della sua storia d’amore? Non mancheranno, inoltre, le lacrime di Floriana, ancora delusa dall’atteggiamento del fidanzato Federico con cui sognava una famiglia. Le emozioni e le crisi, dunque, saranno davvero tante nel corso della quarta puntata del programma dell’amore.

LEGGI ANCHE:

"Tommaso Eletti e Valentina Nulli Argusti finti"/ Ex coppia di Temptation Island...

© RIPRODUZIONE RISERVATA