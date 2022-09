Terra amara sospesa, perché non va in onda?/ Cosa c’è al suo posto…

Terra amara sospesa da Canale5, perché non va in onda?

Terra amara è stata sospesa da Canale5. Dopo lo stop alla programmazione di ieri per dare spazio al Funerale della Regina Elisabetta, che la rete Mediaset ha seguito in diretta tutto il giorno, l’amata soap turca si prende una lunga pausa e non sarà trasmessa né oggi né nelle prossime settimane – se non mesi.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 20 settembre: Gemma tornerà al lavoro?

Il motivo è nel cambio di palinsesto con il ritorno di alcuni programmi storici di Canale5, che torneranno ad occupare la fascia oraria al posto di Terra amara. Così le vicende sventurate di Zuleyha e Yilmaz saranno rimandate più in là, in autunno inoltrato. Cosa va quindi in onda nel pomeriggio di Canale5?

Terra amara non va in onda: cosa c’è al suo posto?

Terra amara lascia spazio alle nuove edizioni dei programmi di Maria De Filippi, ossia Amici e Uomini e Donne, che occuperanno la fascia oraria destinata nel palinsesto estivo alla soap turca. Nello specifico, il pubblico di Canale5 potrà guardare la striscia quotidiana di Uomini e Donne dalle 14:45 alle 16:10, dove vedremo il debutto di due nuove troniste. A seguire, secondo la guida TV Mediaset, ci sarà la striscia quotidiana di Amici, che finirà alle 16:40, prima di lanciare il collegamento all’appuntamento con la striscia del Grande Fratello Vip, al via il 19 settembre con la settima edizione.

Una vita/ Anticipazioni 20 settembre: Aurelio supera il limite, Rodrigo cede...

Con i nuovi programmi autunnali, cambia anche l’orario di messa in onda di Un altro domani, che si sposta alle 16:55, al termine del Grande Fratello Vip.

Terra amara, anticipazioni prossime puntate: Zuleyha incinta, Yilmaz si sposa con Mujgan

Terra amara dovrebbe tornare in onda intorno a novembre 2022, quando sono previste le ultime puntate di Una vita: la soap spagnola, infatti, si avvicina alla conclusione. Intorno questo periodo, il pubblico di Canale5 potrà così tornare a guardare le nuove disavventure di Zuleyha e Yilmaz, al centro di nuove tragedie e colpi di scena nei prossimi appuntamenti.

Beautiful/ Anticipazioni 20 settembre: Carter fa ragionare Eric, Brooke sospettosa

Infatti, secondo le anticipazioni, Zuleyha continuerà ad essere sposata con Demir, nonostante sia ancora innamorata di Yilmaz. Inoltre la giovane scoprirà di essere incinta; inizialmente il suo sposo penserà che il bambino sia del suo rivale, quindi la allontanerà, poi però deciderà di perdonarla quando scoprirà la verità, e rafforzerà il suo amore per lei. Intanto, Yilmaz volterà pagina e sposerà Mujgan con cui costruirà una famiglia. Inoltre, una notizia devasterà Demir: sua madre Hunkar morirà improvvisamente. Il drammatico evento spingerà Zuleyha a star vicina al suo odiato marito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA