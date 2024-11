A Milano arriva “The Prism“, un progetto artistico creato da Stefano Simontacchi e curato da Marco Senaldi. Il progetto regalerà ai milanesi un’esperienza immersiva a cielo aperto con “Urban Project”: le opere saranno proiettiate su dimensioni monumentali, a partire da Piazza San Fedele, e si diffonderanno in tutto il centro della città. Fino al 1 dicembre, infatti, cittadini e turisti avranno modo di vedere le opere su Porta Lodovica, Corso Como, San Babila, Buenos Aires, Via de Amicis. “The Prism Way“, il percorso che tali opere vanno a creare, sarà strutturato in sette passi e il suo obiettivo è quello di guidare le persone verso una maggiore consapevolezza della propria vita e del proprio obiettivo da percorrere nella propria esistenza.

Gli interessati potranno scansionare un QR code visualizzato sui ledwall insieme alle opere e accedere così ad alcune meditazioni, che saranno “guidate” dall’artista. Ciascuna opera si ispira all’energia di un’opera di arte sciamanica realizzata da The Prism. Stefano Simontacchi, creatore del progetto artistico insieme a Senaldi, spiega: “Ogni portale è un invito a guardare oltre l’apparenza e a fermarsi per ascoltare quella voce interiore troppo spesso dimenticata. Il percorso inizia con la scoperta del proprio scopo e la definizione di una visione chiara, passando poi alla manifestazione delle intenzioni con amore e alla presa di decisioni consapevoli, per poi agire con determinazione e disporsi alla vita con gratitudine“.

“The Prism” arriva a Milano: progetto sostenuto da Vincenzo Acone

A sostenere la realizzazione del progetto di “The Prism” è stato Vincenzo Acone, ceo di “Acone Associati”, Concessionaria italiana nell’ambito delle sponsorizzazioni pubblicitarie. L’azienda ha messo a disposizione il ledwall in Piazza San Fedele per l’intero weekend dal 15 al 17 novembre ma farà lo stesso fino al 1 dicembre. Quest’idea di Urban Project, come spiegato da Senaldi, “non si fonda solamente su uno schema estetico, ma recupera una pratica sciamanica secondo la quale le forme, i colori, i suoni, le parole, sono vibrazioni in grado di generare una risonanza energetica che può essere individuale, ma anche collettiva”

L’obiettivo ultimo del progetto è quello di invitare chiunque si fermerà ad osservare le opere, a coltivare le profondità dell’anima. L’arte spirituale diventa una guida per la trasformazione del proprio mondo interiore. The Prism Core Center, spazio permanente inaugurato a marzo 2024 a Milano, per l’occasione organizzerà workshop e seminari dedicati alla crescita personale e spirituale.