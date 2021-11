Toscani: “Salvini ha morfologia preistorica”/ Il leghista: “Voleva foto di me morto!”

Oliviero Toscani è tornato ad attaccare Matteo Salvini: “Non è credibile, ha anche una morfologia preistorica”, ha detto. Le parole choc sono arrivate nel corso di una intervista rilasciata all’Adnkronos in cui il fotografo milanese ha contestato la presenza di esponenti della Lega tra le fila del Governo. “Non può stare sia lì sia all’opposizione, si divida”. I due, ad ogni modo, in passato avevano avuto già degli alterchi.

La risposta alle accuse da parte di Matteo Salvini non è certamente tardata ad arrivare. Il leader della Lega, in un tweet, ha replicato a quanto pronunciato dal rivale. «“Salvini ha una morfologia preistorica”, altri insulti da Oliviero Toscani, il fotografo radical chic che sognava di fotografarmi morto. Che pochezza umana che hanno a sinistra, contenti loro…», ha scritto sul suo profilo. Nessun commento invece per quanto riguarda il tema politico. La polemica, comunque, non sembrerebbe essere destinata a spegnersi a breve.

Toscani: “Salvini ha morfologia preistorica”. Le polemiche sul fotografo

Non è la prima volta, ad ogni modo, che Oliviero Toscani, il quale ha sostenuto che Matteo Salvini ha una “morfologia preistorica”, fa parlare di sé. Il fotografo milanese soltanto qualche giorno fa è balzato agli onori di cronaca perché assolto in secondo grado di giudizio dalla accusa di vilipendio della religione cattolica, in virtù degli insulti alla Chiesa, a Bergoglio e Giovanni Paolo II. È stata ribaltata in tal senso la sentenza in primo grado, che lo aveva condannato ad una multa di 4 mila euro.

“La Chiesa è un club sadomaso”. E ancora: “Fanno santo Wojtyla che era contro il preservativo in Africa, un assassino”. Queste alcune delle frasi pronunciate nel corso della trasmissione «La Zanzara» che avevano creato non poco scalpore. Il Tribunale, ad ogni modo, ha deciso che non si tratta di vilipendio della religione. “È normale che sia stato assolto. Non è assolutamente una bestemmia quello che ho detto”, aveva commentato Oliviero Toscani all’Adnkronos.



