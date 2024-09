L’INPS ha avvertito i cittadini di fare attenzione alla truffa Carta Dedicata a Te che oramai è attiva da un po’ di giorni. La frode starebbe coinvolgendo diversi utenti con l’intenzione di rubare i loro dati personali tramite una email di phishing.

Esistono delle indicazioni importanti da dover seguire per evitare di cascare nella trappola degli hacker. Il primo “trucchetto” è conoscere in modo specifico le modalità in cui viene attribuita la social card e i requisiti per ottenerla.

Accertamento sanitario dipendenti pubblici/ La procedura INPS semplificata (28 settembre 2024)

Truffa Carta Dedicata a Te tramite email

La truffa più comune della Carta Dedicata a Te è tramite email. Prima di affrontare il metodo con la quale gli hacker o i malintenzionati stanno cercando di compiere più frodi possibili, è importante specificare che il bonus viene stabilito e assegnato automaticamente da INPS e Comuni.

RIFORMA PENSIONI 2025/ Le conferme e la novità dopo l'incontro tra Governo e sindacati

I beneficiari riceveranno un avviso – senza dover fare domanda o ulteriore azione – che gli permetterà di poter andare negli uffici postali a ritirare la social card prepagata di 500 euro.

Numerosi tentativi di truffa Carta Dedicata a Te

Negli ultimi giorni sono aumentati i tentativi di truffa ai danni dei cittadini italiani che inconsci sulle modalità e i requisiti per avere la Carta Dedicata a Te, sono cascati nella trappola dei malintenzionati. L’INPS ha ribadito online (sotto forma di avvertenza), che non invierà mai comunicazioni via email o SMS in cui richiede i dati personali, e né tanto meno si occuperà di accreditare la somma con bonifici bancari.

MANOVRA & FAMIGLIA/ L'importanza di lasciare i padri più tempo a casa coi figli

Ecco qualche consiglio utile per non finire nella trappola dei malintenzionati:

Informarsi: consultare i dettagli della Carta Dedicata a Te, leggere cos’è, come funziona e a chi spetta. Non fidarsi dei messaggi: i malintenzionati tenteranno di inviare degli SMS o delle email in cui invitano a fornire i dati personali o cliccare su dei link per ricevere l’accredito dei fatidici 500 euro. Accertamenti: è indispensabile verificare i canali ufficiali del presunto messaggio. Per farlo è sufficiente recarsi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS e consultare le loro comunicazioni ufficiali.

Se si sospetta anche minimamente di essere vittime di una possibile truffa della Carta Dedicata a Te, il messaggio ricevuto va segnalato alle autorità competenti così da prevenire il rischio di frode.