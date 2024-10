L’innovazione è uno dei cardini su cui oggi gira (dovrebbe girare) il dna del turismo, sempre più bisognoso di riammodernare i processi, velocizzare i contatti, snellire le liturgie del settore. Per agevolare il percorso, Cdp Venture Capital insieme al ministero del Turismo ha dato vita ad Argo, l’acceleratore della rete nazionale di Cdp dedicato a startup che sviluppano soluzioni e servizi innovativi nei settori turismo e ospitalità. Il programma triennale è gestito da Zest e VeniSIA (Università Ca’ Foscari Venezia), con il contributo dei main partner Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center e il supporto del Corporate Partner Human Company e del partner tecnico Scuola Italiana di Ospitalità.

L’altro giorno, all’M9 Museo di Venezia, si è tenuto il demo day di Argo 2024, evento conclusivo della seconda edizione del programma di accelerazione traveltech e turismo, durante il quale sono state presentate nove soluzioni innovative, come piattaforme e applicazioni mobile che offrono servizi agli operatori del settore e ai turisti, soluzioni specifiche per il turismo di montagna, per gli appassionati di golf, o per il mondo dell’arte, tecnologie emergenti per gestire le esigenze dei passeggeri negli aeroporti, fino a nuove proposte che presidiano i temi cruciali della inclusività e della sostenibilità.

Il demo day rappresenta la tappa conclusiva di un programma di cinque mesi che ha visto le startup interagire con i partner in oltre 30 appuntamenti di confronto e formativi. Un percorso di accelerazione premiato con un primo investimento pre-seed (nelle prime fasi di approccio al mercato) da parte di Cdp Venture Capital e Zest. Tra le startup accelerate, sei hanno ricevuto un ulteriore contributo finanziario a fondo perduto erogato dal ministero del Turismo e tutte sono pronte per i prossimi round di investimento. Le nove startup presentate si sommano alle sette della prima edizione del programma.

“Confermiamo l’interesse strategico del ministero del Turismo verso le iniziative volte a promuovere l’innovazione e a incentivare la nuova imprenditorialità nel turismo – ha dichiarato il ministro on. Daniela Santanchè -. Il programma Argo è sicuramente uno strumento rilevante per dare slancio alle nuove imprese del settore turistico, ma anche per l’impatto che può generare in termini di collaborazione tra queste startup e i business più tradizionali del comparto”. “Vedere i programmi della rete nazionale Acceleratori Cdp Venture Capital crescere di anno in anno è fonte di grande orgoglio – ha aggiunto Stefano Molino, responsabile Fondo acceleratori di Cdp Venture Capital – Continueremo a seguire lo sviluppo dei migliori progetti anche nelle fasi successive”.

Non si tratta di progetti destinati a essere solo esercizi teorici. “Le startup nel settore traveltech giocano un ruolo cruciale nello sviluppo economico del turismo, un’industria che nel 2024 avrà un’incidenza del 10% sul Pil globale e una crescita annua superiore al 12% – ha affermato Antonella Zullo, ceo di Zest Innovation -. Il World Economic Forum stima che la digitalizzazione nel turismo potrà generare 305 miliardi di dollari di valore entro il 2025. L’innovazione è fondamentale per lo sviluppo del settore. Argo vuole offrire un contributo significativo, lanciando startup traveltech pronte a sviluppare soluzioni per un turismo più sostenibile e accessibile e a trasformare digitalmente, grazie a nuove tecnologie abilitanti, un’industria chiave per l’economia del Paese”.

“Siamo molto soddisfatti del percorso iniziato lo scorso anno dall’acceleratore Argo e, in questo secondo demo day emerge chiaramente l’ampio ricorso, in ambito turismo, all’intelligenza artificiale nelle sue molteplici declinazioni e potenzialità – ha commentato Carlo Bagnoli, direttore scientifico di VeniSIA -. Un tema, quello dell’IA, che VeniSIA, venture builder deep tech dell’Università Ca’ Foscari Venezia, segue da tempo e su cui potranno integrarsi le sperimentazioni accelerate quest’anno a Venezia, città iconica per il lancio di soluzioni innovative per il mondo del travel e dell’hospitality”.

“In qualità di Scuola Italiana di Ospitalità, siamo lieti di aver supportato per il secondo anno consecutivo le startup coinvolte nell’acceleratore Argo, contribuendo alla formazione su temi verticali legati al turismo e agevolando sinergie e collaborazioni con aziende e professionisti di settore – ha concluso Francesco Ottoboni, Innovation and education manager di SIO -. Questo ribadisce il nostro impegno, in linea con la mission della Scuola, di sostenere l’ecosistema turistico del paese, promuovendo la diffusione di competenze e accompagnando le nuove realtà innovative per rispondere alle esigenze in evoluzione e ai bisogni emergenti del mercato”.

Ecco le startup presentate durante il demo day di Argo:

Herop: piattaforma bed bank in tempo reale che rivoluziona la gestione delle interruzioni delle compagnie aeree. Offre prenotazioni immediate per hotel, trasporti e ristoranti.

Mountain Maps: app di navigazione che rende l’esplorazione delle montagne accessibile a tutti, dagli escursionisti esperti ai turisti alle prime armi.

Offtryp: piattaforma SaaS B2B che collega agenzie di viaggio e siti web istituzionali per migliorare la personalizzazione digitale nei viaggi.

Aloe: software plug & play per gli hotel che vogliono offrire servizi accessori ai propri ospiti.

Pin Vision: app che offre servizi digitali personalizzati per giocatori di golf e club, migliorando l’esperienza di gioco e semplificando la gestione del campo.

Plaza: piattaforma AI all’avanguardia per il supporto clienti nel settore turistico.

Cora Hospitality: assistente digitale AI per il controllo operativo di qualsiasi struttura ricettiva. Travelin: piattaforma di accessibilità per musei, attrazioni e siti culturali che aiuta le aziende a diventare più inclusive.

Mae: è una community app che collega le persone attraverso l’arte, consentendo a chiunque di trovare persone con idee simili da incontrare agli eventi artistici e permettendo ad artisti e gallerie di interagire come mai prima d’ora.

