ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: Grillo vs Salvini “altro che voto!” (11 agosto)

Ultime notizie crisi di Governo, riscende in campo Beppe Grillo che attacca a testa bassa la Lega e chiede di allontanare le elezioni: ‘Salviamo l’Italia dai nuovi barbari’. Ma Salvini non arretra: ‘La parola deve tornare agli italiani, subito il voto’. Il Partito Democratico nega ogni possibile accordo con il Movimento 5 Stelle. Forza Italia e Fratelli d’Italia concordano sulla necessità d’elezioni: ‘Noi mai nel partito del non-voto’.

Serviranno oltre 23 miliardi di euro entro il 31 dicembre per scongiurare l’aumento dell’IVA che farebbe lievitare il prezzo di tutti i prodotti. Un pericolo che la crisi di Governo rende ancora più incombente. Il costo che andrebbe a ricadere su ogni famiglia sarebbe di 541 euro: uno spauracchio che sembra essere ormai dietro l’angolo e difficilmente evitabile.

Suicida in carcere il miliardario americano Jeffrey Epstein, in arresto da metà luglio. Era accusato di decine di casi di abusi sessuali su minorenni. Lo scandalo sfiora anche il Principe Andrea d’Inghilterra, accusato di molestie direttamente da una delle vittime di Epstein. Buckingham Palace respinge però al mittente tutte le accuse ed il possibile coinvolgimento del membro della Casa Reale britannica: ‘Sono solo illazioni’.

Caccia al pirata della strada che a Corsico, alle porte di Milano, ha travolto con il suo scooter una bambina di 7 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali assieme ai genitori. La piccola è in gravi condizioni: il pirata è passato nonostante il semaforo rosso e non si è fermato a prestare soccorso dopo aver colpito la bambina. Si cerca di rintracciarlo anche con l’aiuto di testimonianze e l’eventuale registrazione da parte di telecamere nella zona.

Ultime notizie verso Ferragosto: caldo record e occhi alle stelle

Via alle vacanze di Ferragosto: sono in viaggio 7 italiani su 10. Sulle strade le previste code da Bollino Nero, soprattutto in direzione delle località di mare che come al solito saranno le predilette dai vacanzieri. Il traffico si è fatto più scorrevole sulle principali arterie nella serata di sabato. E nel frattempo, nuova ondata di caldo record: per la giornata di domenica previsti picchi di 40 gradi e nella notte di San Lorenzo occhi al cielo per non perdere lo spettacolo delle stelle cadenti.

Ultime notizie, follie di mercato per Neymar: l’allarme di Klopp

Calciomercato: al limite della proposta indecente l’offerta del Real Madrid al brasiliano Neymar. Al brasiliano è stato prospettato un contratto da 40 milioni di euro netti a stagione. Operazione che, tutto compreso, costerebbe ai Blancos mezzo miliardo di euro. E il tecnico Campione d’Europa per club con il Liverpool, Jurgen Klopp, lancia l’allarme: ‘Basta follie, di questo passo il sistema calcio va verso la bancarotta.’



© RIPRODUZIONE RISERVATA