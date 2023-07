Ultime notizie/ Oggi ultim’ora rivolta Francia: 719 arresti, scontri con la polizia anche in Svizzera

Francia in rivolta, le ultime notizie: altri 719 arresti, scontri si allargano anche in Svizzera

Quinta notte di scontri e attacchi alla polizia per le strade della Francia, sempre in conseguenza della morte del 17enne Nahel a Nanterre per mano di un agente in strada: le ultime notizie da Parigi riportano che solo nella notte tra l’1 e il 2 luglio sono stati 719 i fermi effettuati dalle forze dell’ordine in quasi tutte le principali città della Francia, dalla Capitale a Marsiglia, da Nizza a Lione fino ovviamente a Nanterre.

Il Ministero dell’Interno guidato da Darmanin fa sapere però che questa quinta note ha avuto in bilancio ridotto, «una notte più tranquilla grazie all’azione decisiva delle forze dell’ordine». Governo schierato a pieno sostegno della polizia in difesa degli attacchi subiti nelle scorse giornate, con violenza inaudita che ha messo a ferro e fuoco la Francia con attacchi, saccheggi e scene da guerriglia urbana. La rivolta anti-forze dell’ordine si è allargata fino alla Svizzera seguendo “l’esempio” di quanto in corso nelle banlieu parigine: in serata sono stati segnalati incidenti nel centro di Losanna con violenze urbane e saccheggi si sono verificati nel quartiere Flon. Sono circa 200 i giovani, di cui molto immigrati di seconda e terza generazione, a aver affrontato forze di polizia svizzere giunte sul posto in assetto anti sommossa. (A cura di Niccolò Magnani)

Il conflitto Russia – Ucraina: le ultime notizie dal fronte

Tra le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, da segnalare le truppe russe che hanno portato un attacco per mezzo di missili contro una testa di ponte degli ucraini nelle vicinanze di Kherson, sul fiume Dniepr. La testa di ponte sarebbe stata colpita da un missile Iskanders. Intanto il quotidiano statunitense Washington Post ha reso noto che, William Burns, il capo della Cia, ha fatto una visita a Kiev per parlare con dei funzionari ucraini.

Questi ultimi hanno parlato di una strategia diretta alla riconquista dei territori ucraini che sono stati occupati dalle truppe russe, per poi aprire le trattative di pace. Dopo la fallita rivolta della Wagner, secondo alcune fonti ucraine, gli 007 russi hanno avuto l’incarico di liquidare Prigozhin. All’aeroporto di Chisinau una sparatoria ha causato la morte di due persone con il colpevole che potrebbe essere proprio un soldato della milizia privata Wagner.

Un uomo muore in mare per salvare due persone a Santa Severa

Un uomo di 60 anni, Gianfranco Ricci, si è tuffato in mare stamani nella zona davanti al castello, per cercare di salvare una donna e una bambina, ed è morto annegato. La tragedia è avvenuta nella mattinata di sabato mentre stava cercando di aiutare una donna di 44 anni e la sua bambina di 9. Dopo aver messo al sicuro la bambina attaccandola ad una boa, e aiutato la madre a raggiungere la riva, Gianfranco Ricci è stato travolto dalle onde e portato al largo dalla corrente, senza riuscire a tornare a riva. I soccorritori lo hanno raggiunto ma l’uomo era già privo di sensi ed è stato trasportato in ospedale utilizzando l’elicottero di soccorso, ma è morto poco dopo. Ricoverate anche la donna e la bambina che, per fortuna sono in buone condizioni.

Ultime notizie FI: Verstappen vince la Sprint Race in Austria, oggi la gara

Spettacolo in Formula 1: Verstappen e la Red Bull si sono dimostrati implacabili anche nella gara sprint del sabato in Austria. L’olandese infatti si è classificato al primo posto dopo aver preso la pole position nelle prove della mattina e ha preceduto il compagno di squadra partito al suo fianco e che l’aveva superato all’inizio.

Per quanto riguarda le Ferrari, che partivano in terza fila, lo spagnolo Sainz ha conquistato la terza posizione, mentre Leclerc, alle prese con vari problemi, si è dovuto accontentare della 12esima posizione al traguardo e tenterà di rifarsi oggi nella gara tradizionale, partendo dalla seconda casella a fianco proprio di Verstappen che, con i punti di oggi ha ancor di più allungato in testa al mondiale.

Prima tappa spettacolare al Tour De France: Adam Yates in maglia gialla

Il Tour edizione 2023 ha preso il via ieri con una tappa di 182 chilometri con partenza ed arrivo a Bilbao, nei Paesi Baschi, dove si svolgeranno anche le tappe numero 2 e 3. Sul traguardo la volata è stata vinta dal corridore Adam Yates, che ha battuto proprio il gemello Simon. Buona anche la prova di Pogacar che ha disputato la volata e si è piazzato terzo guadagnando in questo modo i 4 secondi di abbuono. Il dislivello della tappa ha portato a diversi attacchi e grande spettacolo sulle strade del Tour. Tra i favoriti purtroppo caduta e conseguente ritiro dalla corsa di Mas. Al via oggi la seconda tappa, sempre dalla Spagna.











