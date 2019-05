Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: elezioni europee, Italia al voto (26 maggio 2019)

Ultime notizie, Europee e amministrative: al voto dalle 7 alle 23

E’ arrivato il giorno dell’attesa verifica elettorale. Nei paesi dell’Unione Europea si va al voto per rinnovare il parlamento di Bruxelles. Attesa in Italia dove l’esito del voto potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri del governo Lega-Movimento 5 Stelle. Partito Democratico alla prima verifica nazionale dopo il crollo dello scorso 4 marzo nelle politiche.

Un’amarissima sorpresa per dipendenti, fornitori e anche clienti che dovevano ritirare merce già pagata: i 150 punti vendita Mercatone Uno in tutta Italia non hanno aperto, essendo stato sancito il fallimento della proprietà. Sindacati sul piede di guerra: i dipendenti sono stati avvertiti solo la sera prima del fatto che i centri commerciali non sarebbero stati aperti, tramite social o sms.

Ultime notizie, quei poveri bambini: violenza brutale

L’Italia scossa dagli infanticidi. A Milano due giorni fa il caso di un bimbo picchiato a soli due anni a morte dal padre, in zona Giambellino. Ora a Novara un nuovo caso shock con un piccolo di soli 19 mesi ucciso e martoriato, come risulta dal ritrovamento del corpo, dalla madre Gaia Russo e dal compagno Nicholas Musi. Il procuratore capo di Novara, che indaga sul caso, parla di violenza inaudita sul piccolo e l’Italia si interroga su come dei genitori possano accanirsi così su bambini così piccoli.

Ultime notizie, tutti in coda in cima all’Everest: follia ad alta quota

Situazione paradossale in cima al Monte Everest. Ci sono infatti oltre 300 scalatori che stanno scalando il versante nepalese della vetta più alta del mondo, contemporaneamente. Un sovraffollamento che sta comportando tempi di scalata molto lunghi e che, a causa di malori e freddo, hanno già causato la morte di 10 scalatori. Le autorità nepalesi minimizzano ma stanno venendo sollecitati a intervenire per evitare che le code mai viste in cima all’Everest mettano a repentaglio altre vite.

Ultime notizie, animali traumatizzati: la riserva per salvarli

Anche gli animali che subiscono maltrattamenti possono essere traumatizzati. E in Giordania è appena stata allestita una riserva che possa aiutare gli animali che possono aver sofferto per traumi dovuti alla presenza in zone di guerra o che sono finiti al centro di commercio illegale, subendo lo stress di lunghi viaggi spesso condotti in condizioni crudeli. Nella riserva gli animali sono sottoposti a tutte le cure necessarie, giochi ed anche aromaterapia per ritrovare equilibrio e serenità.



