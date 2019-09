Ultime notizie/ Ultim’ora, Ocean Viking sbarca a Lampedusa (15 settembre)

Ultime notizie: gli 82 migranti della Ocean Viking sbarcano a Lampadesusa, che l’Italia ha assegnato come porto sicuro. Le persone saranno suddivise tra cinque Paesi: potrebbe arrivare l’adesione dell’Irlanda, ma per ora, degli 82 a bordo, 58 migranti verrebbero ricollocati tra Germania (24), Francia (24) Portogallo (8), Lussemburgo (2) e Italia 24. Il Governo è soddisfatto della soluzione, di tutt’altro avviso Matteo Salvini, che vive lo sbarco dei migranti come una vera e propria resa.

Ultime notizie, nubifragi e inondazioni in Spagna

Sono salite a 6 le vittime delle zone colpite dalle inondazioni e forti piogge verificatesi nelle ultime ore in Spagna. Città disastrate e trasformate in paludi: condizioni a dir poco complicate che rendono impossibile quantificare i danni. Secondo i dati forniti dalle autorità sono più di 3500 gli sfollati. Chiuse le scuole e l’aeroporto dell’Almeria: è una calamità senza precedenti.

È un mezzo passo falso quello della Juventus a Firenze contro la Fiorentina: sotto lo sguardo attento del presidente viola Rocco Commisso, i bianconeri non vanno oltre lo 0-0. Sono anzi i padroni di casa a rendersi più pericolosi ed è Ribery a vincere il confronto a distanza con Cristiano Ronaldo. Infortuni per Douglas Costa e Pianjc che creano preoccupazione in vista della difficile trasferta a Madrid per la prima partita di Champions League contro l’Atletico di Simeone. Una giornata da dimenticare anche per il successo del Napoli di Ancelotti, che vince 2-0 contro la Sampdoria con doppietta di un inarrestabile Mertens.

Ultime notizie, nasceva 100 anni fa Fausto Coppi

Un campione moderno, al di fuori di ogni tempo, nasceva 100 anni fa Fausto Coppi, un uomo che correva in bicicletta come nessuno, la cui storia è segnata in maniera indissolubile dal binomio d’antagonismo con Gino Bartali. Moderno nel modo di correre in bici e forse anche nella condotta privata. Sposato con una figlia, si concesse un’amante, che gli diede un figlio. Una situazione che per l’epoca significava prigione. Ma “gossip” a parte Fausto Coppi resta leggenda immortale.



