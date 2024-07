Le ultime notizie sulle elezioni in Venezuela: riconfermato il presidente Maduro

Nella tarda nottata è arrivato il risultato delle elezioni in Venezuela che vedeva (tra gli altri candidati) contendersi la presidenza l’attuale premier Nicolás Maduro e il leader dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia: seppur sondaggi ed instant poll dessero proprio quest’ultimo come favorito – con stime anche oltre il 60% -, ad aver vinto è stato l’attuale presidente titolare di circa il 51,2% dei voti; mentre Urrutia si è fermato al 44,02%. Ovvia l’opposizione di Gonzalez, che lamenta alcune irregolarità e stima i suoi consensi attorno al 70%.

“Non ci sono riusciti con le sanzioni – ha commentato Maduro dopo la (presunta?) vittoria – , con l’aggressione, con la minaccia. Non ce l’hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del Venezuela. Il fascismo in Venezuela, la terra di Bolivar e Chavez, non passerà. Chavez vive. Chavez questo trionfo è tuo”.

Ultime notizie sulla Formula 1: l’impresa di Russell a Spa cancellata dopo la gara

Nel Gran Premio del Belgio che si è corso sulla pista di Spa il pilota della Mercedes, George Russell, aveva conquistato il primo posto, davanti al compagno di squadra Hamilton, a Piastri sulla McLaren ed a Leclerc su Ferrari. Dopo la gara la verifica del peso delle monoposto ha visto la direzione gara squalificare Russell, con il successo che è andato quindi ad Hamilton, mentre il ferrarista ha conquistato il gradino più basso del podio: una vera e propria beffa che è arrivata dopo una gara molto interessante nella quale Leclerc era partito dalla pole position tenendo il comando nei primi giri. Hamilton era partito dalla terza posizione, mentre Verstappen ha rimontato dall’11esimo posto fino al quarto. L’altro ferrarista Sainz, si è classificato sesto.

Una fuga di gas a Pavia provoca ritardi e cancellazioni di treni: le ultime notizie

Nella mattinata di ieri, intorno alle 11.40, una fuga di gas si è verificata a Pavia ed ha causato problemi alla circolazione ferroviaria con ritardi importanti sia per i treni diretti a Genova che quelli diretti a Milano; oltre che l’evacuazione di una ventina di famiglie che abitano nella zona interessata dalla fuga. A causare la perdita di gas sono stati dei lavori eseguiti per la posa della fibra ottica che sembrano aver lesionato una tubatura, con diversi tombini della zona che si sono riempiti di gas. I ritardi hanno interessato sia i treni regionali che gli intercity ed i treni dell’Alta Velocità.

Le ultime notizie della guerra in Medio Oriente

Dopo l’attacco di Hezbollah che ha provocato la morte di molti giovani calciatori, la risposta di Israele non si è fatta attendere e molte zone del Libano sono state colpite da razzi. I ministri israeliani hanno anche presenziato alle esequie dei 12 giocatori rimaste vittime dell’attacco – ma sono stati contestati dalla popolazione – e Israele ha reso noto che il razzo che ha causato le vittime è di fabbricazione iraniana. Oltre alle 12 vittime l’attacco degli hezbollah ha causato anche una trentina di feriti. Intanto oggi a Roma si è tenuto il vertice a cui ha partecipato anche il Mossad, alla ricerca della pace a Gaza.

Ultime notizie: la premier Meloni in visita a Pechino annuncia un nuovo piano di cooperazione

Nel corso di una visita a Pechino durante la quale Giorgia Meloni ha incontrato il premier cinese, la premier italiana ha consegnato “un piano triennale di azione per sperimentare nuove forme di cooperazione” nel quale si rimarca in positivo il lavoro “multilaterale” che può arrivare dalle conclusioni del vertice. Un documento nel quale si parla anche di energie rinnovabili e di auto elettriche, due argomenti che stanno molto a cuore a diversi paesi. Quella della visita a Pechino della Premier è l’occasione per il governo italiano per ricucire i rapporti commerciali tra i due paesi.

Le previsioni meteo sull’Italia: cosa dicono le ultime notizie sull’ondata di caldo

Sulle nostre regioni continua l’ondata di caldo che sembra destinata a restare tale anche nella prima decade di agosto, seppure in alcune zone si potrebbero avere dei temporali, anche violenti, e con possibili grandinate. Nella prossima settimana su potrebbero avere delle correnti più fresche nelle zone di montagna. Nelle regioni settentrionali possibili anche problemi di siccità.