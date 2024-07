Sta causando anche disagi alla circolazione dei treni la fuga di gas a cielo aperto a Pavia, anche perché si è verificata proprio vicino ai binari. Quindi, dalle ore 11:40 di questa domenica la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Genova, inoltre si stanno accumulando ritardi che superano l’ora e mezza, ma anche cancellazioni in una giornata caratterizzata dalle partenze e dai rientri dalle ferie.

La fuga di gas è stata individuata in viale della Repubblica, quindi si è provveduto subito alla chiusura delle strade circostanti fino a un raggio di 300 metri, mentre sul posto sono intervenuti i tecnici di della società Asm per chiarire la causa del problema, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

Alle 13 sarebbero iniziati gli scavi, ma nella zona ci sono anche gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato. Tutte le forze coinvolte sono coordinate da prefettura e questura. Infatti, le volanti e le pattuglie stanno presidiando le zone interessate dal blocco.

FUGA DI GAS A PAVIA, EMERGENZA ANCORA IN CORSO

Per quanto riguarda le strade chiuse, viene evidenziato che è interessato un tratto della tangenziale Ovest, in particolare dall’uscita Abbiategrasso verso via Brambilla, uno della tangenziale Nord, in questo caso dall’uscita di via Olevano verso Milano, oltre a viale Brambilla e viale Repubblica, dove appunto c’è stata la fuga di gas a cielo aperto a Pavia. Stando a quanto riportato dal Giorno, la perdita potrebbe riguardare forse le condutture sotterranee del metano.

L’allarme è scattato quando è stato sentito un forte odore di gas a cielo aperto, ma visto che non c’erano palazzi vicini, non è stata considerata necessaria l’evacuazione delle abitazioni, bensì è stato disposto solo il blocco della circolazione delle auto a livello precauzionale, consentendo così l’intervento dei tecnici per individuare il punto preciso della fuga di gas e per intervenire con lavori tempestivi. A tal proposito, l’emergenza è ancora in corso, infatti la chiusura di viale Repubblica potrebbe essere prolungata.