Ultime notizie/ Ultim’ora oggi elezioni Regno Unito: trionfo dei laburisti 410 seggi a 131

Nel Regno Unito si sono tenute ieri le elezioni per il rinnovo della Camera dei Comuni, unico ramo del Parlamento di Westminster, in cui i membri vengono eletti direttamente dai cittadini. Urne aperte fino alle 22 (23 in Italia) per i 50 milioni di britannici chiamati a esprimere la loro preferenza, che dalle prime previsione vede i laburisti in netto vantaggio sui conservatori.

Il Regno Unito si preparava a una clamorosa svolta, visto che, come da pronostici, si è materalizzato il ritorno al potere del Labour sotto la guida di ello specifico sembra che dopo 14 anni, sir Keir Starmer, ex procuratore della corona e il tracolo della leadership conservatrice guidata dal 2010 dal premier Rishi Sunak. I laburisti hanno ottenuto una vittoria schiacciante con ben 410 seggi contro i soli 131 dei Tory.

Come da copione è stato sorteggiato nella giornata di ieri il nuovo calendario di Serie A 2024-2025. Il campionato scatterà il prossimo weekend del 17-18 agosto, fra circa un mese e mezzo, chiudendosi poi a fine maggio, il 24-25.

Pronti via a al primo turno i campioni d’Italia in carica dell’Inter voleranno allo stadio Marassi per affrontare il Genoa. La Juventus, invece, giocherà in casa contro la neo promossa del Como, mentre il Milan affronterà a San Siro il Torino. La prima pausa ci sarà dal 2 al 10 settembre, quindi dal 7 al 15 e dall’11 al 19 novembre, oltre che dal 17 al 25 marzo 2025, sempre per le nazionali. Quest’anno non ci sarà alcuna sosta invernale, di conseguenza si continuerà a giocare anche durante le festività natalizie, mentre si terrà un solo turno infrasettimanale, quello in programma alla decima giornata.

Choc a Benevento dove un uomo di 59 anni ha ucciso il fratello di 70 anni sgozzandolo nel sonno e poi tagliandogli la testa e buttandola dalla finestra. Una vicenda macabra che è accaduta in un paesino del beneventano nella tarda serata di mercoledì 2 luglio 2024.

L’assassino, una volta compiuto lo scempio, ha chiamato i carabinieri per poi costituirsi senza opporre resistenza. Ancora incerti i motivi dell’omicidio ma stando ai vicini di casa i due fratelli, che da qualche anno vivevano assieme, continuavano a litigare. Sulla vicenda è stata aperta una indagine, il 59enne è in carcere a Benevento con l’accusa di omicidio pluriaggravato.

Nuovo assalto di un banda armata dopo quanto accaduto a Sassari pochi giorni: un gruppo di criminali ha preso di mira un furgone portavalori nei pressi di Brindisi entrando in scena come da prassi: auto date alle fiamme e numerosi spari.

I criminali sarebbero riusciti a portarsi via il malloppo senza causare alcun ferito, scappando poi senza essere rintracciati. Numerose ripercussioni sul traffico della strada statale 16, dove si è compiuto l’assalto, rimasta bloccata per diverse ore per via appunto di quanto accaduto.

Nessun attacco al governo nelle parole di Mattarella, per la premier Giorgia Meloni che è intervenuta nella trasmissione di Rete 4, DIritto e Rovescio, dove ha espresso ancora il suo disaccordo sull’esclusione dell’ittalia dalle nomine europee, chiede rispetto per la nazione e difende il premierato.

Assegnazione di un appalto per i servizi di pulizia nella caserma di Velletri, plorato da un generale dei carabinieri, arrestato per corruzione e turbativa d’asta insieme a un imprenditore. Queto il bilancio di un’nchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, che ha portato ai domiciliari Oreste Liporace, mentre alcuni funzionari e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture risultano indagati.

A Roma, una fisioterapista Manuela Petrangeli è stata uccisa dall’ex compagno da colpi di fucile, mentre usciva da lavoro. Era il suo ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, l’uomo indagato per stalking l’ha freddata fucile a canne mozze sparati a bordo di una Smart, per poi presentarsi alla caserma dei carabinieri per costituirsi. La donna che non è morta subito lascia due figli 5 e 3 anni

I biglietti dei voli aerie sono meno cari è gli starnieri sembrano approfittarne per visitare l’Italia, le mete pià gettonate quelle di mare e montagna, oltre le città d’arte.











