Assalto a furgone portavalori in Puglia/ Far west a Brindisi: colpi d’arma da fuoco e auto incendiate

Un vero e proprio far west quanto avvenuto stamane in Puglia, precisamente in provincia di Brindis, dove una banda armata ha assaltato un furgone portavalori seminando il panico. L’episodio, come riferito da numerosi organi di informazione online in queste ore, e notizia ancora in aggiornamento, si è verificato di preciso lungo la strada statale 16, quella che porta da Brindisi a Lecce e viceversa. All’altezza del comune di Torchiarolo, procedendo verso Brindisi, nei pressi dello svincolo San Pietro Vernotico-Torre San Gennaro, i criminali sono entrati in azione per bloccare il furgone portavalori, sparando anche diversi colpi d’arma da fuoco.

Sgozza il fratello poi gli taglia la testa e la getta dal balcone/ Choc a Benevento, arrestato 59enne

Come da prassi, sono state incendiate diverse vetture di modo da creare una cortina di fumo e nel contempo impedire l’arrivo delle forze dell’ordine, nel contempo gli stessi banditi sono entrati in azione. Non è ben chiaro se il colpo sia riuscito e se i delinquenti siano riusciti a fuggire con il malloppo, fatto sta che attualmente sul posto vi è un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, con i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Terremoto oggi Perugia M 2.8/ Ingv ultime notizie, sisma anche lungo la costa calabrese

ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI IN PUGLIA: COSA È SUCCESSO

La Strada Statale 16, dove si è verificato l’assalto al furgone portavalori, risulta essere bloccata e a denunciare l’episodio sarebbero stati diversi automobilisti che si trovavano appunto su quella via e che sono rimasti fermi in lunghi incolonnamenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per deviare la circolazione, anche perchè le intenzioni dei banditi sembrerebbero decisamente ostili.

Un episodio che giunge a pochi giorni da quanto avvenuto in Sardegna, dove un gruppo di professionisti armati ha assaltato la Mondialpol di Sassari, un bottino da ben 4 milioni di euro per un attacco con tanto di ruspa, spari, auto date alle fiamme e fuga, tutto perfettamente riuscito e solo per miracolo nessuno è rimasto ferito. Attendiamo notizie più certe in merito all’assalto al portavalori a Brindisi, con la speranza che anche in questo caso non siano rimaste coinvolte delle persone.

Million Day, numeri vincenti estrazione ore 13:00/ Le cinquine fortunate di oggi 4 luglio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA