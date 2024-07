Omicidio Roma: 40enne fisioterapista assassinata in strada/ Spari da un’auto, l’ex si costituisce

Nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio 2024, è stato commesso un omicidio in quel di Roma. La vittima è una donna di 40 anni che sarebbe stata raggiunta da una serie di colpi d’arma da fuoco sparati da un’auto in fuga. Un episodio choc che è riportato in questi minuti dai principali organi di informazione nazionali, a cominciare dal Corriere della Sera, che narra di una vicenda ancora poco chiara, in divenire, su cui si sa ancora ben poco.

E’ certo che a morire sotto i colpi di pistola sia una donna, una fisioterapista: quando sono arrivati i soccorsi per lei non vi era già più nulla da fare, colpita a morte mentre si trovava in strada, in zona di Casetta Mattei. L’assassinio è avvenuto poco fa, attorno alle ore 14:00, vicino a via degli Orseolo al numero 36 e una volta che l’uomo ha commesso l’omicidio della donna in quel di Roma, è scappato su un’auto di piccola cilindrata, dileguandosi nel traffico.

OMICIDIO ROMA: 40ENNE FISIOTERAPISTA ASSASSINATA IN STRADA, UN AGGUATO DELL’EX?

Poco dopo, come riferisce TgCom24.it, lo stesso si sarebbe costituito dai carabinieri, presentandosi come l’ex della vittima. Dalle notizie emerse sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio agguato e non di uno sbaglio, di conseguenza la vicenda assume i contorni del giallo: perchè ha ucciso quella donna in maniera così feroce e in un luogo pubblico? Forse si tratterebbe di una vendetta amorosa, o magari l’uomo non accettava la fine della relazione come spesso e volentieri accade in questi casi.

Tutte domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta in questi minuti, anche se le indagini sono appena cominciate. Si partirà dal visionare le eventuali telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il volto dell’assassino, di modo da ricostruire con certezza cosa sia accaduto oggi pomeriggio. Non è chiaro se a bordo dell’auto da cui ha sparato il killer vi fossero altre persone o meno, di conseguenza si potrebbero trattarsi di più di un responsabile.











