Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Ucraina. Zelensky: “Putin un macellaio”

Non si placa la guerra ucraino-russa e nel contempo non si placano i negoziati fra le due nazioni. A spiegarlo è stato nella giornata di ieri il presidente Zelensky, che ha spiegato che i colloqui stanno continuando nonostante gli orrori e le atrocità commessi appunto dall’esercito di Putin. Nelle ultime ore sono circolate immagini di decine di cadaveri nelle fosse comuni o sparpagliati per le strade nei pressi della capitale ucraina, Kiev, che hanno scioccato il mondo. A riguardo proprio Zelensky si è recato a Bucha, il luogo dove sarebbe avvenuto un vero e proprio massacro, parlando di “Putin macellaio”. Varsavia ha chiesto una ‘commissione internazionale per genocidio’, mentre, sul fronte dell’azioni militari, secondo alcuni media russi Mosca starebbe mobilitando altri 60mila soldati per andare a ricompattare l’esercito dopo le migliaia di perdite dell’ultimo mese.

Attimi di tensione nella giornata di ieri presso l’aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese (Lombardia), dopo che due aerei si sono toccati. Come riferito dai colleghi dell’agenzia Ansa, nel suo sito online, i due velivoli sono venuti a contatto con le rispettive ali nel piazzale dell’aeroporto, e precisamente uno della compagnia americana Delta Airlines, appena atterrato dopo un volo da New York, e un A320 della compagnia EasyJet, che invece era in procinto di decollare con destinazione Tel Aviv. L’incidente è avvenuto in fase di parcheggio al Satellite Nord dello scalo, causando solo lievi danni ai due aerei e fortunatamente nessun ferito. La società che gestisce l’aeroporto di Malpensa, la Sea, ha spiegato che probabilmente si è trattato di un errore umano, e che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti. Poco dopo l’incidente il volo Delta è ripartito mentre quello di EasyJet ha subito un ritardo di tre ore.

Ultime notizie, Uffizi luogo della cultura più visitato nel 2021

Per la prima volta nella storia gli Uffizi, lo splendido museo di Firenze, è risultato essere il luogo della cultura più visitato d’Italia. Con più di un milione e settecento mila ingressi, precisamente 1.721.637, nel 2021 ha superato il Colosseo, con 1.633.436 ingressi, e quindi, al terzo posto, il Parco archeologico di Pompei (1.037.766) e i Musei Vaticani (1.612.530). A renderlo noto sono le stesse Gallerie degli Uffizi in base alla classifica stilata dal Giornale dell’Arte riguardante i visitatori di musei ed esposizioni in Italia e nel mondo nel 2021. Il primo weekend di domenica gratuita, iniziativa che è stata recentemente riattivata dal ministero della cultura, è stato il fine settimana più frequentato con ben 32.912 visitatori: sicuramente una grande soddisfazione per la splendida Galleria fiorentina che racchiude al suo interno capolavori di inestimabile valore.

Ultime notizie, nuovo appello di Mattarella contro la guerra

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a lanciare un appello contro la guerra. “È questo un tempo che ci fa comprendere ancora meglio il valore della convivenza pacifica, del rispetto delle convenzioni internazionali tese a ridurre l’impatto delle guerre sulle popolazioni, della cooperazione tra i popoli”. Il capo dello stato ha aggiunto e concluso: “Fermare le guerre e le distruzioni è possibile, affermando in ogni dove le ragioni della civiltà umana alle quali non intendiamo derogare”. A scriverlo è stato Matterella in un messaggio, come si legge sull’agenzia Ansa, inviato alla presidente della Campagna italiana contro le mine Onlus, Santina Bianchini in occasione della Giornata internazionale per l’azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi indetta dalle Nazioni Unite.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Nel bollettino del coronavirus diramato dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio segnalati sono 30.630 mentre i decessi sono 125. Come sempre i dati che vengono diramati nella giornata di lunedì risentono del minor numero di tamponi effettuati nel giorno precedente. Per quanto riguarda i ricoveri le terapie intensive hanno fatto registrare un calo di 6 unità, mentre i reparti ordinari un aumento di 224. Il totale delle terapie intensive arriva a 483, mentre i reparti ordinari a 10.241. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è stato di 40.915. Lieve il calo del tasso di positività che oggi è del 14,5% con il Lazio che è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di casi davanti a Campania ed Emilia Romagna.

Ultime notizie, a Milano un incendio in piazza San Babila causa gravi danni alla rete Internet

Un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di domenica a Milano, in Piazza San Babila, in alcune centraline posizionate proprio all’angolo di Corso Venezia, ha provocato la distruzione di moltissimi cavi in fibra ottica e quindi moltissime utenze sono rimaste senza Internet. Dopo i primi sopralluoghi, con il passare della giornata la situazione è apparsa sempre più grave e anche molti uffici privati e banche si sono ritrovati senza la possibilità di connettersi a Internet. Per cercare di riparare i danni sono oltre dieci le squadre al lavoro, ma per ora non ci sono notizie certe riguardo al ripristino della rete, così come non ci sono sulle possibili cause dell’incendio.

Ultime notizie, casi di salmonella in Gran Bretagna e Irlanda

Secondo la Fsa britannica sono almeno 63 i malati identificati che hanno contratto la salmonella negli ultimi giorni. Per questo la Ferrero ha ritirato dal mercato dei due paesi tutti gli ovetti Kinder che erano in vendita per le prossime festività pasquali. I prodotti che erano in vendita in Gran Bretagna ed Irlanda provenivano dal Belgio e secondo le ultime notizie non si segnalano casi di salmonella in altri Paesi.

Ultime notizie, assegnati a Las Vegas i Grammy Awards

I Grammy Awards, i corrispondenti degli Oscar per la musica, sono stati assegnati per la prima volta a Las Vegas, nel corso della cerimonia in cui è stato trasmesso anche un video del presidente ucraino Zelensky, nel quale ha chiesto agli artisti della musica di riempire il silenzio con le loro voci, ricordando che i musicisti ucraini invece dello smoking indossano i giubbotti antiproiettile ma cantano lo stesso per il loro popolo.











