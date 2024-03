Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele-Hamas: ottimismo sullo scambio di prigionieri

La guerra fra Israele e Hamas è giunta al giorno numero 162 e continua a provocare morti e distruzione. Ma forse si intravede la luce in fondo al tunnel visto che nelle ultime ore è tornata concretamente la possibilità di uno scambio di prigionieri fra i terroristi palestinesi e l’esercito di Netanyahu.

Come riferisce TgCom24.it, la Casa Bianca si è detta “cautamente” ottimista dopo la nuova proposta di Hamas circa appunto lo scambio dei rispettivi prigionieri, così come fatto sapere dal portavoce del Consiglio della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. La proposta prevede che inizialmente vengano rilasciati donne, anziani, malati e bimbi israeliani che sono in ostaggio di Hamas, in cambio di almeno 700-1.000 prigionieri palestinesi. Israele non sarebbe comunque convinto ma le famiglie degli ostaggi hanno lanciato un appello affinchè venga accolto l’accordo: “Tel Aviv accetti il piano di Hamas”. Sono attese novità nelle prossime ore.

Ultime notizie, una madre e tre figli morti in un incendio

Tragedia a Bologna dove una donna di 32 anni e i suoi tre figli sono morti in una palazzina a causa di un incendio scoppiato nella notte fra giovedì e venerdì. La madre si chiamava Stefania Alexandra Nistor, ed è stata soccorsa in gravi condizioni quindi deceduta durante il trasferimento in ospedale.

I figli, invece, si chiamavano Giorgia Alexandra Panaite, Mattia Stefano e Giulia Maria, due gemelli questi ultimi di soli due anni. Il sindaco di Bologna ha espresso il suo dolore dicendo: “Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”.

Ultime notizie, ritrovato il bimbo di 10 anni scomparso da Catania

E’ stato ritrovato il bimbo che era scomparso tre notti fa dalla provincia di Catania, in quel di Santa Maria di Licodia. Il piccolo sta bene ed è stato rintracciato dai carabinieri a Palermo, a circa 200 chilometri di distanza dalla località di partenza. La notizia è stata data in diretta televisiva su Rai Uno durante il programma Storie Italiane, una bella nuova che fortunatamente ha chiuso una vicenda che sembrava stesse prendendo una brutta piega.

Restano comunque da chiarire ancora diversi aspetti sulla vicenda, a cominciare dal capire se il bimbo di 10 anni sia scappato da solo dal catanese o in compagnia di un 14enne, come si ventilava. Inoltre bisognerà comprendere se chi doveva vigilare sullo stesso (il piccolo aveva un tutore e viva con i fratelli più grandi) abbia delle responsabilità.

Ultime notizie, il nuovo allenatore della Lazio sarà Tudor

La Lazio ha un nuovo allenatore. Dopo l’addio di Maurizio Sarri e l’arrivo di Martusciello, ex vice proprio di Sarri, la compagine biancoceleste ha trovato l’accordo con Igor Tudor. Martusciello guiderà i biancocelesti solo per 90 minuti, precisamente la partita che si giocherà oggi contro il Frosinone, dopo di che lascerà campo appunto a Tudor che potrà quindi sfruttare la settimana di pausa per le nazionali, preparando quindi il prossimo impegno della Lazio.

Come riferito da RaiNews, Claudio Lotito ha incontrato a Roma Tudor e il suo agente, raggiungendo un’intesa di massima per un contratto a scadenza 30 giugno del 2025, quindi di un anno e tre mesi, con l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Tudor ha allenato di recente l’Olympique Marsiglia e l’Hellas Verona.

Ultime notizie, i sorteggi delle Coppe Europee

Si sono svolti a Nyon i sorteggi per le tre coppe europee di calcio. L’eliminazione delle tre italiane negli ottavi di finale della Champions ha regalato accoppiamenti di livello come quello che vede il Real Madrid di Ancelotti opposto al Manchester City di Guardiola, mentre il Bayern di Monaco se la dovrà vedere contro l’Arsenal, l’Atletico di Madrid con il Borussia Dortmund e, a chiudere, il Barcellona affronterà il Paris Saint Germain.

Nell’Europa League, dove le qualificate italiane erano 3, si avrà un derby tra Milan e Roma, mentre l’Atalanta di Gasperini ha pescato l’avversario più difficile del lotto. Il Liverpool di Klopp. Gli altri due accoppiamenti vedranno il Benfica affrontare i francesi del Marsiglia, con la vincente che affronterà in semifinale la vincente del quarto tra Atalanta e Liverpool, mentre l’ultimo quarto, quello tra Bayer Leverkusen e West Ham, determinerà l’avversario della vincente del derby italiano. Infine nella Conference League la Fiorentina è stata sorteggiata insieme ali cechi del Viktoria Plzen e l’eventuale scontro con quella che era considerata la formazione più forte, gli inglesi dell’Aston Villa, ci sarà sono nella finale di Atene.

Ultime notizie, a Indian Wells sarà semifinale tra Sinner ed Alcaraz

Nel Master 1000 di Indian Wells si avrà in semifinale la sfida diretta tra il tennista azzurro e quello spagnolo che occupano rispettivamente la posizione numero 3 e numero 2 della classifica ATP, che in caso di successo di Sinner verrà ribaltata.

I due giovani tennisti si sono qualificati battendo rispettivamente il ceco Leheca ed il tedesco Zverev, entrambi in due soli set, con Alcaraz che più che dal rivale tedesco è stato disturbato dalle api che hanno invaso il campo di gioco costringendo ad una interruzione del programma di circa 90 minuti.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il weekend

Sarà un weekend quasi primaverile quello che ci aspetta sabato e domenica, anche se alle temperature miti ed al sole si abbinano ancora dei residui piovaschi, almeno nella giornata di sabato, dopo che oggi se ne sono registrati in varie regioni.

Si interrompe così la serie dei fine settimana condizionati dal maltempo che si sono succeduti nelle ultime 3 occasioni. Per il cambiamento climatico l’attore principale sarà l’anticiclone nordafricano, che contrasterà la bassa pressione che sarà presente sulle regioni del nord Europa e principalmente sulla Scandinavia. Oggi si sono avuti ancora dei residui di temporali e piogge sparse, specialmente nelle regioni interne.











