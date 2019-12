ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: i NAS sospendono 21 società di catering (19 dicembre)

Le ultime notizie riferiscono che il Nucleo antisofisticazione ha sospeso l’attività a 21 società di catering che avevano vinto gli appalti scolastici, privati e pubblici, per un valore di 3 milioni di euro. I NAS hanno confiscato più di 900 chili di carni, formaggi, frutta, verdura ed olio di oliva extra vergine conservati in pessime condizioni sanitarie. Le operazioni di controllo hanno interessato in particolare le città di Udine, Firenze, Pescara e Ancona, Potenza, Catania. La contestazione prevalente è stata la difformità dei prodotti acquistati e venduti negli istituti scolastici. Gli alimenti di origine protetta venivano sostituiti con altri di pessima qualità. In molti casi i prodotti freschi venivano scambiati con quelli surgelati, diversamente da quanto dichiarato nelle fatture. Le operazioni di controllo nazionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute ha riguardato più di 900 aziende di ristorazione che esercitavano nelle mense scolastiche. 198 aziende sono risultate irregolari. Più di 25 sono stati i reati commessi e 247 le violazioni amministrative. In certi casi sono state irrogate contravvenzioni anche per 204 mila euro. A Pescara quattro titolari di note aziende sono stati denunciati in quanto l’olio di oliva extra vergine, il parmigiano reggiano, il grana padana e altri tipi di formaggi erano conservati in luoghi non adeguati. Una società di Firenze custodiva alimenti in frigoriferi arrugginiti, sporchi e parzialmente danneggiati. Sono state sospese due aziende a Caserta e a Potenza per detenzione di autorimesse abusive a deposito di cibo. A Catania un proprietario di un ristorante è stato denunciato per aver intrapreso un’attività di catering in favore di una scuola senza regolare permesso del Comune.

Ultime notizie, muore neonata nigeriana: insulti alla madre

Nell’ospedale di Sondrio una bambina nigeriana di cinque mesi è morta. La madre, colpita da un dramma naturale, ha reagito con estrema disperazione. Alcuni pazienti e famigliari, di fronte a tale atteggiamento, hanno incominciato ad inveire contro la donna nigeriana con termini offensivi. Una maestra elementare nonché consigliere del Comune valtellinese ha raccontato suo network questa angosciosa vicenda. Qualche paziente ha definito la donna nigeriana una scimmia, altri famigliari hanno parlato di rito preistorico o diabolico. Il ministro Meloni ha definito quelle persone ” infami”. Il partito del Movimento Cinque Stelle ha manifestato l’intenzione di contribuire alle spese del funerale.

Ultime notizie, Rotondella: rimosse le scorie nucleari

In provincia di Matera la SOGIN, società dello Stato italiano responsabile dello smontaggio degli impianti nucleari italiani e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha rimosso all’interno di una struttura 130 tonnellate di sostanze di media radioattività. I fusti radioattivi sono stati interrati in una zona sicura. Prima di avviare la rimozione, il monolite è stato incassato all’interno di una struttura interamente d’acciaio. Tutti i lavori hanno ottenuto il benestare dalle autorità competenti.

