Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, interrogatorio Toti: “Ogni euro destinato alla politica”

Il governatore della Liguria Toti è stato interrogato dai pubblici ministeri in merito alle accuse di corruzione che gli sono state rivolte per gli affari relativi alle concessioni nell’ambito portuale. Toti, che nel primo interrogatorio si era avvalso della “facoltà di non rispondere”, è accusato ed agli arresti domiciliari così come l’imprenditore Aldo Spinelli.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.9/ Pozzuoli, 58 case sgomberate, verrà rimossa la ruota panoramica

I magistrati hanno preparato una serie di domande per cercare di chiarire la vicenda e l’interrogatorio è durato diverse ore. A Genova e nel resto d’Italia c’è attesa anche per conoscere le intenzioni di Giovanni Toti riguardo alla possibilità di dimissioni dalla carica di governatore della Liguria. L’interrogatorio di Toti si è svolto all’interno di una caserma della Guardia di Finanza e lo stesso governatore ha fatto sapere che “Ogni euro è stato destinato alla politica”.

Maiorca, 4 morti e 27 feriti dopo crollo di terrazza di un ristorante/ Tragedia al Medusa Beach Club

Ultime notizie, svolta possibile nel caso dell’influencer Siu

Possibile svolta per quanto riguarda il caso dell’influencer Siu. Nella giornata di ieri le autorità hanno fermato Jonathan Maldonato, il marito della stessa donna. L’uomo è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio in questura ed evidentemente la sua versione dei fatti non ha convinto gli inquirenti.

Continua comunque a dichiararsi innocente, parlando di un incidente domestico ma il buco rinvenuto sul petto di Siu, al secolo Soukaina El Basri, non sembrerebbe essere compatibile con la ricostruzione effettuata. Tra l’altro la 30enne influencer si trova in gravi condizioni in ospedale a Biella, in coma farmacologico, di conseguenza è poco probabile che una semplice caduta possa aver avuto un esito così funesto. Gli inquirenti, dopo aver sentito il marito dell’influencer, hanno quindi deciso di trattenerlo con l’accusa di tentato omicidio: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

GIULIA TRAMONTANO, IL LUMINOL SVELA DOV'È STATA UCCISA/ Pavimento 'acceso' per copiosa presenza di sangue...

Ultime notizie, ricordo della strage di Capaci, il messaggio di Mattarella

Si è tenuta ieri la giornata di commemorazione in ricordo della strage di Capaci, a 32 anni dal gravissimo attentato che uccise Giovanni Falcone e la sua scorta. Per l’occasione il presidente italiano Sergio Mattarella, il cui fratello fu ucciso proprio dalla mafia, ha voluto mandare un messaggio in cui ha spiegato: “Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta e che è destinata a finire. L’impegno nel combatterla non viene mai meno”. E ancora: “I tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici, sono sempre in agguato. La Giornata della legalità che si celebra vuole essere il segno di una responsabilità comune. È necessario tenere alta la vigilanza. Gli anticorpi istituzionali, la mobilitazione sociale per impedire che le organizzazioni mafiose trovino sponde in aree grigie e compiacenti, non possono essere indeboliti”.

Alla commemorazione anche il presidente del senato, Ignazio La Russa: “l’Italia fu sconvolta dalla tragica notizia dell’attentato mafioso avvenuto nei pressi di Capaci e che provocò la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Giovanni Falcone, insieme a Paolo Borsellino, a tanti altri magistrati e a donne e uomini delle Forze dell’ordine, rappresentano la dedizione e la professionalità di chi scelse con coraggio di stare dalla parte delle istituzioni e di non abbassare la testa di fronte alle minacce della criminalità organizzata. Esempi per le future generazioni che l’Italia non potrà mai dimenticare”.

Ultime notizie, Ilaria Salis lascia il carcere di Budapest

Dopo 15 mesi Ilaria Salis ha lasciato il carcere di Budapest dove era detenuta con le accuse di aggressione ai danni di due uomini. L’insegnante milanese ha lasciato la prigione nella mattinata di ieri ed è stata trasferita in un luogo dove sconterà la sua misura cautelare agli arresti domiciliari fino a che non sarà concluso il processo.

Il papà della donna, ha commentato: “Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia”. Ilaria Salis era stata arrestata l’11 febbraio del 2023 assieme a due antifascisti tedeschi, poi incarcerata con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra e di far parte di un’associazione criminale. Dopo un anno di lotte legali alla fine, lo scorso 15 maggio, era giunta la concessione degli arresti domiciliari.

Ultime notizie, separazione tra il Bologna e Thiago Motta

Dopo la conquista, al suo secondo anno sulla panchina rossoblù, di un posto in Champions League, Thiago Motta lascia il Bologna. La comunicazione del mancato rinnovo del contratto con il tecnico è arrivata da parte della società che ora deve cercare il suo sostituto. Motta ha dichiarato “Grazie, mi avete reso un uomo fiero e felice” e la società felsinea attendeva un comunicato meno stringato.

Tra i nomi che stanno circolando già da alcuni giorni, quello che sembra più vicino è l’attuale tecnico della Fiorentina, Italiano, il cui contratto con i viola scade alla fine di giugno. Scendono invece le quotazioni di un altro possibile allenatore, Maurizio Sarri. Dopo il mancato rinnovo ora per Thiago Motta si aprono le porte della Juventus dove sostituirà l’esonerato Allegri.

Ultime notizie, approvate definitivamente le modifiche al Superbonus

Con il voto di ieri della Camera dei Deputati, sono state approvate definitivamente le modifiche che il governo ha introdotto per quanto riguarda il Superbonus edilizio, con i deputati di Forza Italia che hanno votato insieme agli alleati di governo pur avendo dichiarato di non essere felici di farlo. Critiche alle modifiche anche da parte di imprese edili e banche.

La modifica più importante rispetto al testo precedente è quella che viene definita “spalma detrazioni” con i rimborsi che passano da 4 a 10 anni, come voluto decisamente dal Ministro dell’Economia Giorgetti.

Ultime notizie, arrivato l’elenco dei preconvocati della nazionale per gli europei

Il CT italiano, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei 30 preconvocati per i prossimi europei di calcio. Una lista che vede tra gli esclusi giocatori come Locatelli e Immobile, mentre sono compresi Calafiori, Folorunsho e Fagioli. I giocatori si troveranno a Coverciano per una serie di allenamenti di preparazione e Spalletti avrà poi a disposizione la gara amichevole contro la Turchia per ridurre da 30 a 26 il gruppo a sua disposizione.

Ultime notizie, tragedia ad Agrigento

Nel pomeriggio di ieri a Cianciana, in provincia di Agrigento, un uomo di 35 anni ha accoltellato la moglie e i due figli barricandosi poi all’interno dell’abitazione. Fuori dalla casa stazionano i carabinieri che stanno cercando di far arrendere l’uomo senza procurare altri problemi.

La moglie è stata trasportata in ospedale a Ribera e sottoposta ad un intervento d’urgenza, mentre i due figli di 7 e 3 anni, a Palermo per mezzo dell’elisoccorso. L’uomo in passato è stato segnalato per problemi di droga.

Ultime notizie, Merlier vince al fotofinish la tappa di Padova

Il Giro d’Italia arrivava ieri a Padova, penultima occasione per gli sprinter di giocarsi il successo di tappa. Il successo è stato conquistato dal belga Tim Merlier, alla sua seconda vittoria in questa edizione, che al fotofinish ha superato la maglia ciclamino Jonathan Milan, che ha fallito per pochissimi centimetri la rimonta.

La tappa si è snodata per circa 150 chilometri con la fuga di un gruppetto di corridori che sono poi stati raggiunti quando mancavano soltanto 10 chilometri al traguardo finale. La maglia rosa Pogacar ha controllato tranquillamente i rivali di classifica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA