Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maltempo Emilia Romagna: frane, esondazioni e un morto

Una tromba d’aria, con pioggia e grandine ha devastato stamani intorno alle 11.00 di ieri la città di Rovigo, specialmente nel centro, con caduta di diversi alberi, auto distrutte e numerosi tetti divelti. Colpite anche le zone di Cavarzere e Adria. I vigili del fuoco sono intervenuti in oltre 100 situazioni, ma non ci sono persone ferite. Molte immagini del tornado sono state messe sui social, in particolare quelle girate nel parcheggio del supermercato Aliper.

La bomba d’acqua ha provocato l’aumento dell’altezza dell’acqua nelle strade fino a 30 centimetri a causa dell’ostruzione dei tombini. Anche in Emilia Romagna la zona del Parmense è finita sott’acqua e diverse frane si sono verificate nelle provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia, con allagamento di diverse abitazioni nelle vicinanze del fiume Panaro. E’ ancora allerta per i fiumi in piena in diverse località emiliane e romagnole. Da segnalare una vittima proprio in provincia di Parma, oltre a frane e numerose case isolate.

Ultime notizie, Julian Assange torna libero

E’ finalmente libero Julian Assange, il ben noto fondatore di WikiLeaks. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che lo stesso giornalista attendeva da anni, poter tornare appunto in libertà. Come da indiscrezioni circolanti nelle ultime settimane, alla fine Assange è stato condannato ma per dei reati minori rispetto a quelli di spionaggio di cui era accusato e per cui rischiava l’ergastolo negli Stati Uniti.

Ha così accettato un accordo con il Dipartimento di Giustizia Usa che gli consentirà il ritorno in Australia senza prima passare dal carcere degli Stati Uniti. Manca ancora l’ufficialità da parte di un giudice federale ma in ogni caso la vicenda si è conclusa. A riprova di ciò il fatto che Julian Assange ha già lasciato nella giornata di lunedì il Regno Unito nonché il carcere di massima sicurezza vicino a Londra in cui si trovava e dove era rinchiuso da 5 anni.

Ultime notizie, Lucio Presta: “Sono vivo per miracolo”

Lucio Presta è vivo per miracolo. E’ stato lo stesso a raccontarlo durante una intervista concessa ai microfoni di Novella 2000 e in cui ha svelato di essere stato vittima di un incidente con un mezzo agricolo che ha appunto rischiato di farlo morire. Di fatto il noto agente dei vip, marito di Paola Perego, si è ribaltato con un trattore: “Quattrocentocinquanta chili di trattore addosso, si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per pura fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo”, racconta il quotidiano diretto da Roberto Alessi.

Fortunatamente Lucio Presta è stato soccorso in maniera tempestiva e quindi sottoposto ad un intervento ed ora il 64enne è in via di guarigione. “Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni”.

Ultime notizie, elezioni 2024: 5 capoluoghi di regione su 5 al centrosinistra

Il ballottaggio nei 5 capoluoghi di regione in cui si votava lo scorso weekend, è stato vinto dai candidati del centrosinistra. A Firenze, Bari, Campobasso, Perugia, Potenza, con l’aggiunta di Cagliari (già al centrosinistra al primo turno), hanno vinto appunto gli esponenti del Pd, lasciando al centrodestra Lecce, Rovigo, Verbania e Caltanissetta, cittadine importanti ma non capoluoghi.

Ancora una volta l’affluenza è stata al ribasso, solo il 47,71 per cento, in netto calo rispetto al primo turno quando era stata del 62,83 per cento, ma in ogni caso la segretaria del PD, Elly Schlein, giustamente festeggia: “Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista”.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Campofelice di Roccella

Un operaio di 64 anni, Giovanni Terrana, che stava lavorando su una impalcatura per la ristrutturazione di una abitazione a Campofelice di Roccella, è caduto ed è morto nonostante i tentativi di soccorso. Il cadavere è stato trasferito in ospedale a Palermo dove sarà eseguita anche l’autopsia.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri, ed anche i funzionari dell’Asp. Le prime ipotesi parlano di un possibile malore. L’uomo lascia la moglie e tre figli, e lavorava facendo dei piccoli lavori nel settore dell’edilizia.

Ultime notizie, accordo sulle nomine dell’Unione Europea

Dopo le elezioni europee è arrivato un possibile accordo con la nomina di Ursula Von der Leyen, in triumvirato con Costa e Kallas. L’accordo che è stato raggiunto tra socialisti, popolari e liberali, dovrà essere votato dal Consiglio dell’Unione Europea che si terrà giovedì prossimo. Per quanto riguarda l’Italia, Ursula Von der Leyden cercherà un accordo con Giorgia Meloni, ma non come leader di Fratelli d’Italia, ma soltanto come premier.

Per quanto riguarda le nomine, la rappresentante del Ppe, Ursula von der Leyen è confermata come presidente della Commissione, mentre Antonio Costa, ex premier del Portogallo sarà il presidente del consiglio e la liberale Kaja Kallas, premier estone, come ministro degli Esteri dell’UE.











