Tromba d’aria a Rovigo/ Video: danni, allagamenti e tetti scoperchiati

Rovigo, nella mattinata di martedì 25 giugno, poco dopo le ore 11 e 15, una violenta tromba d’aria ha colpito il nord della città provocando numerosi danni e allagamenti in tutta la zona. Un vero e proprio tornado accompagnato da precipitazioni intense e grandine che ha devastato i tetti di molti capannoni danneggiando anche un centro commerciale. Molte le segnalazioni dei cittadini ai Vigili del Fuoco che hanno seguito l’evento con apprensione, non sembrerebbe al momento esserci alcuna segnalazione di persone colpite, anche se la situazione è stata molto critica, come mostrano le immagini dei numerosi video pubblicati sui quotidiani locali e sui social.

Tra le conseguenze, automobili distrutte dai pezzi di lamiera che si sono staccati da un edificio industriale, e sono stati trasportati dal vento piombando nel parcheggio del centro commerciale Alipier on via Adige. Anche in località Cantonazzo, un albero è caduto su un’auto parcheggiata, fortunatamente senza provocare feriti. Il maltempo e la tromba d’aria hanno poi colpito tutta la zona del Polesine, spostandosi verso la Bassa Padovana coinvolgendo anche le frazioni di Granzette, Lusia, Lendinara e Boara Polesine.

Violenta tromba d’aria a Rovigo, video: danni ai tetti, alberi caduti e allagamenti in città

Un violento temporale con grandine e forti precipitazioni ha dato origine ad una tromba d’aria che ha colpito Rovigo ed alcune frazioni circostanti del Polesine. Danni e allagamenti provocati dalla pioggia anche in centro città, dove è stato chiuso il ponte Marabin dopo essere stato sommerso dall’acqua. Il tornado è stato avvistato e filmato da molti residenti, che hanno raccontato come il fenomeno abbia spazzato via, a mano a mano che raggiungeva terra, tetti, alberi, parti di edifici e distrutto vetri.

Come confermano le immagini di alcuni cittadini pubblicate dal quotidiano IlGazzettino, i danni già accertati sono stati molti, ma nelle prossime ore saranno stabiliti con maggiore precisione dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco che sono già a lavoro per cercare di rimuovere oggetti caduti e ripristinare la viabilità nelle aree più colpite. L’allerta però potrebbe proseguire, perchè come confermano gli ultimi bollettini meteo, sono previsti altri fenomeni intensi sulla zona, e su tutto il Veneto a partire già dalle prime ore del pomeriggio.

Guarda il video della tromba d’aria a Rovigo



